Điện Biên mở thị trường khách quốc tế qua các tuyến liên kết khu vực

Các đại biểu tham gia chương trình Famtrip “Điện Biên - Những điều thú vị”

Muốn có khách quốc tế, phải đi vào tuyến tour

Từ ngày 17 - 22.10.2026, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức chương trình Famtrip “Điện Biên - Những điều thú vị” (Dien Bien - Fascinating Discoveries).

Chương trình có sự tham gia của các doanh nghiệp lữ hành trong nước và quốc tế, cơ quan quản lý, hiệp hội du lịch, đơn vị kinh doanh dịch vụ, báo chí, truyền thông và các nhà sáng tạo nội dung số.

Điểm quan trọng nhất của chương trình là việc Điện Biên xác định khá rõ hướng mở thị trường: tiếp cận doanh nghiệp lữ hành có khả năng đưa khách từ Bắc Thái Lan, Bắc Lào và Vân Nam vào địa phương.

Đây là bước đi khác với quảng bá hình ảnh thông thường, bởi để có khách quốc tế, điểm đến cần hiện diện trong sản phẩm của các doanh nghiệp đang trực tiếp bán tour cho du khách.

Các doanh nghiệp tham gia famtrip sẽ trực tiếp khảo sát điểm đến, dịch vụ, đánh giá khả năng khai thác và kết nối tuyến, từ đó nghiên cứu những chương trình phù hợp với từng thị trường.

Với Điện Biên, bài toán mở khách quốc tế có một lợi thế đáng kể khi vị trí nằm trong không gian kết nối Việt Nam - Lào - Trung Quốc.

Vì vậy, hướng tiếp cận phù hợp không nhất thiết bắt đầu bằng việc thuyết phục du khách quốc tế lựa chọn riêng Điện Biên, mà có thể bắt đầu từ việc đưa tỉnh vào những tuyến du lịch liên vùng mà du khách đã có nhu cầu.

Bắc Lào, Bắc Thái Lan và Vân Nam là những thị trường được Điện Biên hướng tới trong chương trình famtrip.

Khi doanh nghiệp lữ hành từ các khu vực này trực tiếp khảo sát sản phẩm, khả năng hình thành các tuyến liên kết sẽ được đặt trên cơ sở cụ thể hơn. Điểm đến nào có thể kết nối, thời gian di chuyển ra sao, sản phẩm nào đủ sức giữ khách và dịch vụ nào cần hoàn thiện là mục đích mà đoàn famtrip hướng đến.

Đây là khâu có ý nghĩa quyết định đối với khả năng mở khách. Một điểm đến có tài nguyên hấp dẫn chưa đủ để tạo dòng khách quốc tế nếu chưa được tích hợp vào mạng lưới tour, hệ thống phân phối và hoạt động bán hàng của doanh nghiệp lữ hành.

Famtrip vì thế có thể xem là một cuộc “thử thị trường” trực tiếp. Doanh nghiệp đến, trải nghiệm, đánh giá và phản hồi; địa phương có cơ hội nhận diện rõ hơn sản phẩm nào có khả năng bán cho từng nhóm khách, sản phẩm nào cần điều chỉnh và những mắt xích dịch vụ nào cần bổ sung.

Di sản Điện Biên là “điểm neo” để hút khách

Trong hành trình khảo sát, hệ thống di tích gắn với Chiến thắng Điện Biên Phủ chiếm vị trí quan trọng, gồm Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường Phăng, Di tích Trung tâm Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, Đồi A1, Him Lam và Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đây là nhóm sản phẩm có khả năng tạo nhận diện quốc tế rõ nhất cho Điện Biên. Lịch sử Chiến thắng Điện Biên Phủ đã vượt khỏi phạm vi một câu chuyện địa phương, tạo cơ sở để tỉnh tiếp cận những nhóm khách quan tâm đến lịch sử, chiến tranh, văn hóa và ký ức thế giới.

Tuy nhiên, để biến lợi thế lịch sử thành dòng khách, sản phẩm cần được đặt trong những hành trình có nhiều lớp trải nghiệm.

Famtrip đồng thời khảo sát các sản phẩm sinh thái, nghỉ dưỡng, khoáng nóng và du lịch cộng đồng như Ecolodge Kê Nênh Điện Biên, khu khoáng nóng U Va, Khu du lịch sinh thái Him Lam và các điểm cung cấp dịch vụ trên địa bàn.

Văn hóa bản địa cũng được đưa vào chương trình thông qua hoạt động giao lưu văn nghệ dân tộc Hà Nhì. Đây là nguồn chất liệu để doanh nghiệp lữ hành nghiên cứu những sản phẩm có chiều sâu trải nghiệm, phù hợp hơn với nhu cầu của khách quốc tế.

A Pa Chải và cơ hội hình thành tour xuyên biên giới

Khu vực cực Tây trong hành trình này mở ra một hướng khác để Điện Biên tiếp cận thị trường quốc tế. Đoàn famtrip sẽ khảo sát giao điểm đường biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc, cột cờ A Pa Chải tại xã Sín Thầu và bản du lịch cộng đồng Nà Sự.

Những điểm đến này có khả năng phát triển các sản phẩm khám phá thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa bản địa và du lịch cộng đồng, đồng thời mở rộng khả năng kết nối các tuyến du lịch khu vực biên giới.

Đối với chiến lược mở khách quốc tế, lợi thế của A Pa Chải nằm ở khả năng kết nối câu chuyện điểm đến với không gian khu vực. Khi kết hợp Điện Biên với các điểm đến của Bắc Lào, Bắc Thái Lan hoặc Vân Nam, hành trình có thể trở nên hấp dẫn hơn so với việc khai thác Điện Biên như một điểm đến đơn lẻ.

Đây cũng là hướng giúp Điện Biên tạo thêm lý do để khách quốc tế kéo dài thời gian lưu trú. Một tour có lịch sử, văn hóa, thiên nhiên, cộng đồng và trải nghiệm biên giới sẽ có nhiều dư địa hơn cho việc xây dựng hành trình nhiều ngày.

Hội chợ Thương mại quốc tế Điện Biên năm 2026, diễn ra từ ngày 17 - 22.10, với chủ đề “Điện Biên - Cầu nối giao thương, vươn tầm quốc tế”

Xúc tiến du lịch “đi cùng” xúc tiến thương mại và đầu tư

Famtrip diễn ra cùng thời điểm với Hội chợ Thương mại quốc tế Điện Biên năm 2026 và Hội nghị xúc tiến đầu tư quốc tế giữa Điện Biên, Vân Nam (Trung Quốc) và Luang Prabang (Lào).

Hội chợ diễn ra từ ngày 17 - 22.10, với chủ đề “Điện Biên - Cầu nối giao thương, vươn tầm quốc tế”, nhằm giới thiệu sản phẩm, tăng cường giao thương và thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Ngày 19.10, Hội nghị xúc tiến đầu tư quốc tế giữa Điện Biên, Vân Nam và Luang Prabang được tổ chức với chủ đề “Điện Biên - Cửa ngõ giao thương, hội tụ cơ hội đầu tư”, hướng tới tăng cường kết nối và hợp tác giữa các địa phương.

Việc đưa xúc tiến du lịch vào cùng không gian với xúc tiến thương mại và đầu tư tạo thêm cơ hội tiếp cận đối tác quốc tế. Từ một cuộc gặp tại hội chợ hoặc hội nghị, doanh nghiệp có thể tiếp tục khảo sát điểm đến, xây dựng sản phẩm và kết nối trao đổi khách.

Với Điện Biên, đây là cách mở rộng xúc tiến từ quảng bá điểm đến sang tìm kiếm đối tác đưa khách. Hiệu quả của hoạt động xúc tiến vì thế sẽ được đo bằng khả năng hình thành sản phẩm, tuyến du lịch và quan hệ hợp tác cụ thể.

Cơ hội mở thị trường từ lợi thế cửa ngõ

Điện Biên đang có cơ sở để tiếp cận thị trường khách quốc tế theo một hướng thực tế hơn, khai thác lợi thế cửa ngõ và tăng cường liên kết với các thị trường láng giềng.

Chương trình famtrip tạo điều kiện để doanh nghiệp lữ hành trực tiếp khảo sát và đánh giá sản phẩm. Đồng thời mở thêm cơ hội kết nối giữa doanh nghiệp lữ hành với các đơn vị cung ứng dịch vụ tại địa phương, thúc đẩy hợp tác phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường khách quốc tế.

Sau khảo sát này, nếu hình thành các tuyến tour cụ thể, Điện Biên sẽ có thêm một kênh tiếp cận khách quốc tế bền vững hơn. Điểm đến có thể chủ động đưa sản phẩm vào hệ thống tour đang được các doanh nghiệp lữ hành bán ra thị trường, qua đó mở thêm đường tiếp cận khách quốc tế.

Lợi thế về lịch sử, văn hóa, thiên nhiên và vị trí biên giới tạo cho Điện Biên nhiều chất liệu để xây dựng sản phẩm liên tuyến.

Việc kết nối với Bắc Lào, Bắc Thái Lan và Vân Nam có thể mở rộng không gian thị trường, đưa Điện Biên tham gia sâu hơn vào mạng lưới du lịch khu vực và tạo thêm cơ hội hình thành những dòng khách quốc tế mới.