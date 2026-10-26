Điện Biên mở rộng hợp tác xuyên biên giới, tạo động lực tăng trưởng

Người dân xã Mường Ảng (Điện Biên) thu hoạch càphê. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Điện Biên đang đứng trước cơ hội mở rộng không gian phát triển, thu hút dòng vốn đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030 thông qua tăng cường hợp tác xuyên biên giới với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và Luang Prabang (Lào), lấy hạ tầng kết nối, nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp chế biến và du lịch làm những động lực trọng tâm.

Hội nghị Xúc tiến đầu tư quốc tế năm 2026 giữa tỉnh Điện Biên với các địa phương đối tác vừa qua với chủ đề “Điện Biên - Cửa ngõ giao thương, hội tụ cơ hội đầu tư," đã mở thêm cơ hội kết nối doanh nghiệp, mở rộng thị trường và huy động nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Điện Biên có lợi thế đặc biệt khi là tỉnh duy nhất của Việt Nam có chung đường biên giới với cả Lào và Trung Quốc. Vị trí này tạo điều kiện để tỉnh tăng cường giao thương với khu vực Tây Nam Trung Quốc, các tỉnh Bắc Lào và thị trường trong khu vực. Tuy nhiên, để biến lợi thế địa lý thành động lực tăng trưởng, địa phương cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng giao thông, cửa khẩu, logistics và nâng cao năng lực tổ chức sản xuất, đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Những kết quả kinh tế tích cực đang tạo thêm cơ sở cho Điện Biên hiện thực hóa mục tiêu phát triển. Trong 9 tháng năm 2026, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 9,81%; riêng quý 3 đạt 11,67%, xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố. Tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 31 dự án với tổng vốn đăng ký trên 54.000 tỷ đồng; lần đầu tiên thu hút 3 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với tổng vốn trên 14.000 tỷ đồng.

Để phát huy đà tăng trưởng, Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng xác định ba nhóm lĩnh vực trọng tâm thu hút đầu tư, gồm hạ tầng kết nối, kinh tế cửa khẩu và công nghiệp chế biến; nông, lâm nghiệp giá trị cao; du lịch và dịch vụ chất lượng. Đây là những lĩnh vực có khả năng phát huy lợi thế địa phương, hình thành chuỗi giá trị liên vùng và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Trong đó, phát triển hạ tầng giao thông và logistics được xem là điều kiện quan trọng để thúc đẩy hợp tác thực chất. Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh yêu cầu kết nối đồng bộ giữa hạ tầng, sản xuất, dịch vụ và thị trường. Điện Biên và Luang Prabang cần thúc đẩy hoàn thiện thủ tục nâng cấp cặp cửa khẩu Huổi Puốc-Na Son lên cửa khẩu quốc tế; đồng thời, Việt Nam và Trung Quốc phối hợp hoàn thiện hạ tầng, thủ tục để sớm đưa cặp cửa khẩu A Pa Chải-Long Phú vào hoạt động.

Cùng với đó, việc khai thác hiệu quả Cảng hàng không Điện Biên, tăng cường kết nối với các đầu mối giao thông khu vực, trong đó có tuyến đường sắt Lào-Trung Quốc, sẽ góp phần mở rộng khả năng lưu thông hàng hóa và hành khách. Đầu tư kho bãi, kho lạnh, bảo quản nông sản và dịch vụ logistics cũng là giải pháp cần thiết nhằm giảm chi phí, hạn chế hao hụt và nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm địa phương.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Điện Biên có tiềm năng phát triển các chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ đối với càphê, mắcca, dứa, gạo đặc sản, dược liệu cùng nhiều sản phẩm nông, lâm nghiệp khác. Hiện tỉnh có trên 21.000ha càphê, 15.400ha mắcca và 1.400ha dứa. Việc thu hút đầu tư vào chế biến sâu, bảo quản và phân phối sẽ góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tạo việc làm tại chỗ và tăng thu nhập cho người dân.

Theo định hướng hợp tác được nêu tại hội nghị, các dự án nông nghiệp cần gắn kết từ vùng nguyên liệu đến cơ sở chế biến và hệ thống phân phối, đồng thời tạo điều kiện để hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và người dân tham gia. Đây là cơ sở để hình thành chuỗi giá trị bền vững, giúp người sản xuất trực tiếp hưởng lợi từ quá trình hợp tác và phát triển kinh tế địa phương.

Du lịch cũng là lĩnh vực giàu tiềm năng liên kết giữa ba địa phương. Điện Biên có giá trị lịch sử nổi bật gắn với Chiến thắng Điện Biên Phủ, bản sắc văn hóa của 19 dân tộc và cảnh quan thiên nhiên phong phú. Trong khi đó, Vân Nam có thế mạnh về cảnh quan, văn hóa, dịch vụ du lịch; Luang Prabang nổi bật với giá trị đô thị di sản. Những lợi thế bổ trợ này tạo cơ hội xây dựng các tuyến du lịch liên kết, kết nối lịch sử, di sản, thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa cộng đồng.

Để các cơ hội đầu tư sớm được hiện thực hóa, Điện Biên tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp và tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án.

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư quốc tế năm 2026 giữa tỉnh Điện Biên (Việt Nam), tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và tỉnh Luang Prabang (Lào) thu hút sự tham gia các tập đoàn, doanh nghiệp, hiệp hội, nhà đầu tư lớn trong nước và quốc tế. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Điện Biên)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên Lê Văn Lương khẳng định tỉnh sẵn sàng đồng hành cùng nhà đầu tư, tạo điều kiện tiếp cận các chính sách ưu đãi của Trung ương và địa phương. Tỉnh đẩy mạnh cơ chế “Luồng xanh," cam kết rút ngắn tối thiểu 60% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính được gắn nhãn này theo quy định; đồng thời thành lập các ban chỉ đạo, tổ công tác hỗ trợ dự án đầu tư ngoài ngân sách, giải phóng mặt bằng, lao động và bảo đảm an ninh, trật tự.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh hiệu quả hợp tác cần được thể hiện bằng việc lưu thông hàng hóa thuận lợi hơn, doanh nghiệp tìm được đối tác và đời sống người dân vùng biên được cải thiện. Vì vậy, các bên cần xác định đầu mối liên lạc, lựa chọn dự án ưu tiên có tính khả thi, làm rõ điều kiện thực hiện và thường xuyên rà soát tiến độ để kịp thời tháo gỡ vướng mắc. Bộ Ngoại giao tiếp tục đồng hành cùng Điện Biên trong kết nối đối tác, quảng bá tiềm năng, xúc tiến đầu tư và phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến hợp tác quốc tế theo chức năng, thẩm quyền.

Hội nghị Xúc tiến đầu tư quốc tế năm 2026 tạo thêm cơ hội để Điện Biên tăng cường liên kết với Vân Nam và Luang Prabang, mở rộng thị trường và thu hút nguồn lực phát triển. Để biến lợi thế thành sức bật tăng trưởng, tỉnh cần cụ thể hóa các cam kết hợp tác thành dự án có lộ trình rõ ràng, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng, thủ tục và logistics, đồng thời bảo đảm hiệu quả đầu tư lâu dài. Khi doanh nghiệp có thêm cơ hội phát triển, hàng hóa mở rộng được thị trường và người dân được hưởng lợi thiết thực, hợp tác xuyên biên giới sẽ trở thành động lực quan trọng giúp Điện Biên hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững giai đoạn 2026-2030./.