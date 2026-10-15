Điện Biên: Mô hình trồng thử nghiệm cây chanh leo tại xã Núa Ngam và phường Điện Biên Phủ cho kết quả tốt

Người dân bản Pa Pốm, phường Điện Biên Phủ thu hoạch chanh leo được trồng thử nghiệm theo mô hình. (Ảnh: LÊ LAN)

Từ tháng 11/2025, mô hình được triển khai tại hai địa điểm, gồm: bản Pa Pốm (phường Điện Biên Phủ) và bản Huổi Hua (xã Núa Ngam); tổng diện tích mô hình là 10,4ha. Trong đó, bản Pa Pốm có 2 hộ gia đình tham gia, trồng 2,4ha; bản Huổi Hua có 5 gia đình tham gia, trồng 8ha.

Tham gia mô hình, các hộ dân được tập huấn kỹ thuật trồng chanh leo; được hỗ trợ 70% giống, phân bón, vật tư (vôi bột, nấm đối kháng, cột tre, dây làm giàn), thuốc bảo vệ thực vật, ống cây trồng, vật nuôi cấp cho người trồng là giống chanh leo ghép RP9 Thông Đỏ, có ưu điểm là cây khỏe, không bị sâu bệnh hại.

Cán bộ khuyến nông thuộc Trung tâm Khuyến nông-Giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Điện Biên hướng dẫn nông dân kỹ thuật tưới cho cây chanh leo. (Ảnh: LÊ LAN)

Sau 10 tháng thực hiện với sự giám sát, hướng dẫn chặt chẽ của cán bộ khuyến nông và sự chủ động của người dân, cây chanh leo thuộc mô hình cho hiệu quả tốt. Dự kiến năng suất đạt 29,2 tấn/ha, với giá bán trung bình 15.000 đồng/kg thì mô hình cho thu 438 triệu đồng/ha. Trừ chi phí sản xuất, dự kiến mỗi ha cho lãi khoảng 220 triệu đồng.

Cây sinh trưởng tốt, năng suất cao, chanh leo được kỳ vọng là cây trồng hiệu quả giúp Điện Biên thực hiện hiệu quả Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng. (Ảnh: LÊ LAN)

Ngoài hiệu quả kinh tế, mô hình trồng cây chanh leo ở phường Điện Biên Phủ và xã Núa Ngam còn cho thấy hiệu quả vượt trội về môi trường bởi thực hiện theo mô hình đồng thời tạo ra hệ sinh thái ổn định và bền vững, bảo vệ độ màu mỡ của đất, hạn chế đốt rừng làm nương rẫy.