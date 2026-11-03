Điện Biên liên tiếp phá thành công nhiều vụ án ma túy trên khu vực biên giới

Đối tượng Hờ Thị Dủ cùng tang vật khi bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. (Ảnh: LÊ LAN)

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, cho biết: Vào hồi 11 giờ ngày 3/11, tổ công tác của Đồn Biên phòng Nà Bủng (Bộ đội Biên phòng Điện Biên) và hai đơn vị phối hợp nói trên làm nhiệm vụ tại khu vực bản Huổi Dạo, xã Nà Bủng đã phát hiện, bắt quả tang Hờ Thị Dủ (sinh năm 1978), trú tại bản Ngải Thầu, xã Nà Bủng cất giấu trong túi áo khoác mặc trên người 100 gram heroin; 4 gói nylon màu xanh bên trong chứa các viên nén màu hồng mang ký hiệu WY (ma túy tổng hợp), số lượng 800 viên.

Đấu tranh khai thác, đối tượng Hờ Thị Dủ khai nhận đã mua heroin và ma túy tổng hợp của một người đàn ông không rõ danh tính tại lán nương trên rừng thuộc địa phận bản Huổi Dạo, xã Nà Bủng với mục đích để bản thân sử dụng và chia nhỏ bán lẻ kiếm lời.

Ma túy tổng hợp của đối tượng Hủ Vừ bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. (Ảnh: LÊ LAN)

Trước đó, vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 31/10, tại khu vực bản Noong É, xã Mường Nhà, tỉnh Điện Biên, Tổ công tác phối hợp của Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng Điện Biên và Phòng PC04 Công an tỉnh Điện Biên cùng các đơn vị phối hợp bắt quả tang đối tượng Hủ Vừ (sinh năm 2006), trú tại bản Nong Bua Đeng, huyện Mường Hùn, tỉnh U-đôm-xay (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) về hành vi vận chuyển trái phép 42 nghìn viên ma túy tổng hợp; 1 điện thoại di động.

Hiện hai vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.