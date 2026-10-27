Điện Biên lấy ý kiến tham vấn kết quả khảo sát thông tin khách du lịch trên địa bàn tỉnh

Thường xuyên tổ chức các sự kiện văn hóa tầm quốc gia là nỗ lực của tỉnh Điện Biên trong thu hút khách du lịch về địa bàn. (Ảnh: LÊ LAN)

Theo báo cáo của đơn vị tư vấn, từ đầu năm đến cuối tháng 9/2026, đơn vị đã tiến hành khảo sát tại 37 xã, phường trọng điểm du lịch thuộc ba phân vùng kinh tế của tỉnh Điện Biên. Tham gia khảo sát có 1.165 khách du lịch (gồm 958 khách nội địa và 207 khách quốc tế), cùng 50 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

Kết quả khảo sát cho thấy, thời gian ở lại bình quân của khách du lịch tại Điện Biên đạt 3,02 ngày/lượt; trong đó khách nội địa đạt 3,09 ngày và khách quốc tế đạt 2,69 ngày.

Có 997/1.165 khách (85,58%) lưu trú qua đêm; tổng số đêm lưu trú của nhóm này đạt 2.355 đêm, tương ứng bình quân 2,36 đêm/khách có lưu trú.

Đại biểu dự hội nghị tham vấn du lịch tỉnh Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Tổng chi tiêu toàn chuyến của 1.165 khách trong mẫu đạt khoảng 3,91 tỷ đồng, tương ứng bình quân 3.354.559 đồng/lượt khách và 1.110.245 đồng/khách/ngày. Sau khi bóc tách các khoản được xác định hoặc ước tính phát sinh tại địa bàn, tổng chi tiêu tại Điện Biên đạt khoảng 2,195 tỷ đồng, tương ứng 1.884.080 đồng/lượt khách và 623.566 đồng/khách-ngày; trong đó khách nội địa đạt khoảng 1.969.972 đồng/lượt, khách quốc tế khoảng 1.486.569 đồng/lượt.

Về nguồn thông tin, kết quả khảo sát cho thấy khách du lịch về địa bàn tiếp cận điểm đến có sự khác biệt giữa 2 thị trường. Đối với khách nội địa cho biết thông tin điểm đến do bạn bè, người thân cung cấp tới khoảng 57,20%; còn lại là khách biết điểm đến từ Internet với 33,09%.

Đối với khách quốc tế, Internet giữ vai trò nổi bật cung cấp thông tin điểm đến, với 85,51%.

Du lịch lịch sử là thế mạnh của Điện Biên trong thu hút khách về địa bàn. (Ảnh: LÊ LAN)

Về mức độ hài lòng, khách nội địa đạt bình quân 3,59/5 điểm, cao hơn mức 3,29/5 điểm của khách quốc tế. Tỷ lệ khách hài lòng hoặc rất hài lòng tương ứng đạt 54,49% đối với khách nội địa và 36,23% đối với khách quốc tế; đáng chú ý, 48,79% khách quốc tế đánh giá trải nghiệm ở mức bình thường. Cảnh quan và giá trị lịch sử-văn hóa là những yếu tố tạo ấn tượng tích cực nổi bật, được 71,61% khách nội địa và 92,75% khách quốc tế lựa chọn; thái độ của người dân địa phương cũng được đánh giá tích cực, lần lượt đạt 45,93% và 83,09%.

Văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên là sản phẩm đặc sắc thu hút du khách về địa bàn tham quan, trải nghiệm. (Ảnh: LÊ LAN)

Bên cạnh những lợi thế trên, mức độ đa dạng và sức hấp dẫn của sản phẩm, dịch vụ vẫn là vấn đề cần quan tâm. Có 25,57% khách nội địa và 21,74% khách quốc tế phản ánh sản phẩm, dịch vụ du lịch tại Điện Biên chưa phong phú.

Đối với khách quốc tế, sự khác biệt giữa mức độ sẵn sàng giới thiệu và ý định quay lại khá rõ là 83,09% sẵn sàng giới thiệu Điện Biên nhưng chỉ 24,15% có ý định quay lại…

Khoảng cách xa, di chuyển khó khăn, mệt mỏi và tình trạng xả rác, mất vệ sinh môi trường… là phản ánh từ du khách cho thấy các "rào cản" làm giảm sức hút du lịch tại Điện Biên.

Du khách tham quan tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ. (Ảnh: LÊ LAN)

Cũng từ kết quả khảo sát cho thấy nhóm doanh nghiệp du lịch địa phương phản ánh khó khăn, hạn chế, gồm: hạ tầng giao thông kết nối giữa các tuyến, điểm du lịch; sản phẩm và dịch vụ bổ trợ chưa đa dạng, đặc biệt là hoạt động vui chơi, giải trí ban đêm và mua sắm; tính mùa vụ ảnh hưởng đến công suất kinh doanh và sử dụng lao động; nguồn nhân lực còn thiếu kỹ năng chuyên môn, ngoại ngữ và tiếp thị số; khả năng tiếp cận vốn và liên kết giữa các cơ sở kinh doanh còn hạn chế.

Ghi nhận kết quả khảo sát với các tiêu chí cụ thể, đại diện lãnh đạo Hiệp hội Du lịch tỉnh Điện Biên, ông Bùi Anh Tiến, Phó Chủ tịch Hiệp hội, Phó Tổng Giám đốc Công ty Thương mại-Xây dựng số 6 Điện Biên, đồng thời đề nghị lãnh đạo các xã trọng điểm du lịch tỉnh quan tâm đến việc sưu tầm, lưu giữ các vật dụng, đồ dùng gắn với văn hóa các dân tộc bởi đó chính là sản phẩm du lịch đặc sắc mang giá trị riêng gắn với địa phương, gắn với dân tộc địa phương mà không nơi nào có được.

Ông Bùi Anh Tiến, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Điện Biên, Phó Tổng Giám đốc Công ty Thương mại-Xây dựng số 6 Điện Biên phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: LÊ LAN)

"Hiện Điện Biên có đông đồng bào dân tộc Mông, bởi vậy cần lưu giữ các giá trị văn hóa, sản phẩm văn hóa, phong tục truyền thống của đồng bào dân tộc Mông từ đó tạo động lực thu hút khách tham quan, trải nghiệm, khám phá. Làm các việc này, cần nhất là người dân và chính quyền các xã phải vào cuộc chủ động" - đồng chí Bùi Anh Tiến nhấn mạnh.

Mỗi nhạc cụ gắn với đồng bào dân tộc Mông ở Điện Biên đều mang trong đó một câu chuyện riêng về sự ra đời và vai trò trong đời sống tinh thần của người dân tộc Mông, bởi vậy rất cần được sưu tầm, giữ gìn trong hành trình phát triển văn hóa, phát triển du lịch tại địa bàn. (Ảnh: LÊ LAN)

Chung ý kiến với ông Bùi Anh Tiến, đại biểu đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, Cục Thống kê Điện Biên đề nghị đơn vị tư vấn kế thừa một số kết quả thống kê du lịch đã được công nhận để làm căn cứ xây dựng bộ kết quả khảo sát du lịch, góp phần hoạch định chính sách phát triển du lịch của tỉnh được sát thực tiễn.

Đại diện các cơ quan, doanh nghiệp du lịch Điện Biên cũng đề nghị đơn vị tư vấn bổ sung giải pháp để Điện Biên thu hút khách du lịch; xây dựng thêm sản phẩm du lịch hấp dẫn khách, giữ du khách ở lại lâu hơn.

Cảm ơn các ý kiến tham gia của lãnh đạo các xã, phường và các ngành, các doanh nghiệp du lịch, đồng chí Lý Thanh Tiềm, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Điện Biên đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu, hoàn thiện đầy đủ các kiến nghị của đại biểu; đồng thời khẩn trương hoàn thiện báo cáo trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.