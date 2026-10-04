Điện Biên, Lào Cai vào top 10 tăng trưởng quý III/2026

Theo số liệu từ Cục Thống kê - Bộ Tài chính, GDP quý III/2026 của cả nước ước tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng, GDP ước tăng 9,01%, mức cao nhất trong 15 năm qua.

Đáng chú ý, trong quý III, có 29/34 địa phương ghi nhận tốc độ tăng trưởng GRDP cao hơn 6 tháng đầu năm; trong đó 17 địa phương tăng trưởng trên 10%.

Điện Biên thúc đẩy du lịch để tăng trưởng kinh tế

Điện Biên tăng tốc, công nghiệp - xây dựng tạo lực đẩy

Trong bức tranh tăng trưởng chung, Điện Biên nổi lên với mức tăng GRDP quý III ước đạt 11,67%, đứng thứ 8/34 tỉnh, thành phố.

Theo Thống kê tỉnh Điện Biên, khu vực công nghiệp và xây dựng trong quý III tăng 14,96%. Riêng ngành xây dựng tăng 14,80%, cao hơn 2,45 điểm phần trăm so với mục tiêu đề ra.

Đáng chú ý, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng tới 22,40%, vượt kịch bản tăng trưởng 12,25 điểm phần trăm. Đây là một trong những động lực quan trọng góp phần nâng tốc độ tăng trưởng của địa phương.

Cùng với công nghiệp và xây dựng, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục đóng vai trò trụ đỡ của kinh tế Điện Biên, với mức tăng 8,06%, vượt mục tiêu 3,86 điểm phần trăm. Theo báo cáo nhanh ngày 30/9, đây là mức tăng cao nhất từ trước đến nay của khu vực này tại tỉnh.

Kết quả trên cho thấy động lực tăng trưởng của Điện Biên đang được tạo nên từ nhiều khu vực, trong đó công nghiệp, xây dựng và nông nghiệp cùng đóng góp tích cực.

Lào Cai tăng 15 bậc, đạt 10,58%

Cùng với Điện Biên, Lào Cai ghi nhận mức tăng trưởng GRDP quý III đạt 10,58%, đứng thứ 10/34 địa phương, tăng 15 bậc so với thứ hạng trước đó.

Theo UBND tỉnh Lào Cai, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 10,67%, trong khi dịch vụ tăng 9,65%, góp phần quan trọng vào kết quả tăng trưởng chung.

Sau hợp nhất với Yên Bái, Lào Cai có không gian phát triển rộng hơn.

Sau hợp nhất với Yên Bái, Lào Cai có không gian phát triển rộng hơn, đồng thời sở hữu thêm dư địa về công nghiệp, du lịch, tài nguyên và kết nối giao thương.

Việc phát huy các lợi thế này đang tạo thêm động lực cho tăng trưởng, song cũng đặt ra yêu cầu nâng cao hiệu quả kết nối vùng và sử dụng nguồn lực đầu tư.

Du lịch tiếp tục là một trong những động lực quan trọng của khu vực dịch vụ. Trong 9 tháng năm 2026, Lào Cai đón khoảng 9,83 triệu lượt khách, trong đó hơn 1,3 triệu lượt khách quốc tế; tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 40.880 tỷ đồng.

Đáng chú ý, thu ngân sách và giải ngân đầu tư công tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực. Đến hết ngày 2/10, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 16.009 tỷ đồng, tăng gần 43% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 88,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Bên cạnh Điện Biên và Lào Cai, một số địa phương miền núi phía Bắc cũng duy trì mức tăng trưởng khá trong quý III. Lai Châu đạt 9,43%, xếp thứ 22; Phú Thọ đạt 9,72%, xếp thứ 19; Tuyên Quang đạt 8,77%, xếp thứ 28 và Lạng Sơn đạt 8,41%, xếp thứ 31.

Trong khi đó, Sơn La đạt mức tăng trưởng 6,45%, đứng cuối bảng xếp hạng 34 tỉnh, thành phố.