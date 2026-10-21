Điện Biên lắng nghe ý kiến người dân, tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng cao tốc

Ngày 21/10, tại xã Mường Ảng, đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên và đồng chí Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên chủ trì Hội nghị “Nghe dân nói” lần thứ hai năm 2026.

Tại hội nghị, đại diện địa phương thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong 9 tháng năm 2026, GRDP Điện Biên ước tăng 9,81%, xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố.

Đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên phát biểu tại Hội nghị.

Tập trung vào dự án cao tốc Sơn La – Điện Biên – Cửa khẩu Tây Trang, người dân kiến nghị làm rõ chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; bảo đảm việc kiểm đếm đất đai, cây trồng, tài sản chính xác, công khai đơn giá và quy trình thực hiện.

Người dân cũng đề nghị bố trí nơi ở mới phù hợp với phong tục, tập quán và điều kiện sinh hoạt; sớm chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho người dân bản Pu Cai.

Các ý kiến được lãnh đạo tỉnh và đại diện cơ quan chức năng trực tiếp trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền; các kiến nghị khác được ghi nhận để xem xét, xử lý.

Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mùa A Vảng đề nghị các cấp, ngành tăng cường tuyên truyền, công khai chính sách, kịp thời tháo gỡ khó khăn liên quan đến đất đai, bồi thường và giải phóng mặt bằng, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân.

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc cần chủ động lắng nghe, giải quyết kiến nghị ngay từ cơ sở, tạo đồng thuận trong quá trình triển khai dự án.

Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được giao tổng hợp, phân loại kiến nghị, theo dõi và giám sát việc giải quyết, bảo đảm các ý kiến của người dân được xử lý kịp thời.

Sau hội nghị, đồng chí Mùa A Vảng đã kiểm tra thực tế một số dự án trên địa bàn xã Mường Ảng.