Điện Biên lan tỏa ý thức giữ sạch bản làng

Nhân dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường tại bản Phiêng Lơi.

Đưa thông điệp bảo vệ môi trường đến từng bản làng

Giữ sạch đường bản, thu gom rác đúng nơi quy định, bảo vệ cảnh quan khu dân cư là những việc làm thiết thực góp phần xây dựng môi trường sống xanh, sạch. Tại Điện Biên, thông qua các hoạt động tuyên truyền, phát động cộng đồng và hướng dẫn chuyên môn, ngành Nông nghiệp và Môi trường đang từng bước đưa trách nhiệm bảo vệ môi trường đến gần hơn với người dân.

Trong 9 tháng năm 2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Điện Biên triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường; phối hợp với các tổ chức đoàn thể, địa phương tổ chức vệ sinh môi trường, trồng cây xanh và tập huấn kiến thức cho đội ngũ cán bộ cơ sở.

Một trong những hoạt động nổi bật là lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường, Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026, tổ chức ngày 5/6, tại bản Phiêng Lơi, phường Điện Biên Phủ.

Lan tỏa thông điệp "Cùng hành động vì hành tinh xanh".

Chương trình do Sở NN&MT chủ trì, phối hợp với Hội Nông dân tỉnh và Tập đoàn Vingroup triển khai. Trong khuôn khổ hoạt động, 40 cây hoa ban được trồng tại khu vực bản Na Lơi và Phiêng Lơi; hơn 300 cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và người dân tham gia dọn vệ sinh môi trường.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động hưởng ứng, chương trình còn tạo cơ hội để người dân trực tiếp tham gia bảo vệ cảnh quan nơi sinh sống. Từ việc thu gom rác, làm sạch khu vực công cộng đến trồng cây xanh, những hành động cụ thể góp phần nâng cao ý thức gìn giữ không gian chung trong cộng đồng.

Để triển khai đồng bộ các hoạt động, Sở NN&MT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4215/KH-UBND ngày 25/5/2026 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng môi trường. Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức, trong đó có treo băng rôn, pa nô, áp phích tại khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan và những địa điểm phù hợp.

Trồng cây hoa ban tại lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới.

Theo ông Nguyễn Văn Tới, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Điện Biên, bảo vệ môi trường không thể chỉ dựa vào những đợt ra quân hay các chiến dịch tuyên truyền ngắn hạn mà cần trở thành trách nhiệm thường xuyên của mỗi cơ quan, tổ chức và người dân.

“Chúng tôi xác định tuyên truyền phải đi đôi với hướng dẫn và tổ chức thực hiện. Mục tiêu không chỉ là huy động đông đảo người dân tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, trồng cây xanh mà quan trọng hơn là hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh trong từng gia đình, từng khu dân cư”, ông Nguyễn Văn Tới nhấn mạnh.

Từ thực tế triển khai, việc duy trì kết quả sau mỗi đợt phát động là yêu cầu quan trọng. Số cây được trồng hay số người tham gia vệ sinh môi trường phản ánh quy mô của hoạt động, nhưng hiệu quả lâu dài còn phụ thuộc vào cách cộng đồng duy trì những việc làm đó trong sinh hoạt hằng ngày.

Bởi vậy, tuyên truyền cần gắn với điều kiện thực tế tại từng địa bàn. Sự phối hợp giữa cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể sẽ góp phần đưa thông điệp bảo vệ môi trường thành những hành động cụ thể, phù hợp với đời sống người dân.

Gắn tuyên truyền với hướng dẫn thực hành

Cùng với các hoạt động cộng đồng, Sở NN&MT tỉnh Điện Biên chú trọng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Thời gian qua, Sở phối hợp với Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức tập huấn về công tác bảo vệ môi trường cho hơn 130 học viên. Thành phần tham gia gồm cán bộ xã, phường, đại diện Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức chính trị – xã hội.

Đây là lực lượng có vai trò quan trọng trong việc phổ biến quy định, vận động người dân và phối hợp xử lý những vấn đề môi trường phát sinh tại địa bàn. Việc bổ sung kiến thức chuyên môn giúp cán bộ cơ sở nâng cao khả năng hướng dẫn cộng đồng, đồng thời tăng cường sự kết nối giữa chủ trương, chính sách với quá trình tổ chức thực hiện.

Đối với các bản làng, nội dung tuyên truyền cần dễ hiểu, gần gũi và gắn với những việc người dân có thể thực hiện ngay. Thay vì chỉ phổ biến các quy định chung, hoạt động truyền thông cần hướng dẫn cụ thể cách thu gom chất thải sinh hoạt, giữ vệ sinh khu vực công cộng, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và bảo vệ nguồn nước.

Đoàn viên thanh niên tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Bên cạnh tập huấn trực tiếp, Sở NN&MT phối hợp với Báo Nông nghiệp và Môi trường triển khai kế hoạch tuyên truyền trên các ấn phẩm; phối hợp thực hiện các chuyên mục trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Điện Biên. Qua đó, thông tin về chủ trương, chính sách và các hoạt động bảo vệ môi trường được chuyển tải đến nhiều nhóm đối tượng, bổ sung cho công tác tuyên truyền tại cơ sở.

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, Phòng Quản lý môi trường và Khoáng sản đã phối hợp với UBND các xã, phường rà soát, tổng hợp khối lượng thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng và bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh.

Theo định hướng thời gian tới, công tác phối hợp với địa phương sẽ tiếp tục được triển khai nhằm tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Đây là nhiệm vụ cần được thực hiện đồng bộ giữa rà soát, bố trí điểm thu gom và hướng dẫn người dân thực hành đúng quy định.

Phong trào bảo vệ môi trường được lan tỏa đến các bản làng của xã Thanh An, tỉnh Điện Biên.

Cùng với đó, Sở NN&MT tham mưu UBND tỉnh Điện Biên ban hành quy định về quản lý chất thải rắn và giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn. Đây là cơ sở quan trọng để các địa phương tổ chức quản lý chất thải, từng bước nâng cao hiệu quả thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt.

Thời gian tới, việc tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền, nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và tăng cường phối hợp giữa các ngành, đoàn thể, địa phương sẽ góp phần đưa công tác bảo vệ môi trường đi vào chiều sâu. Cùng với sự hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, mỗi gia đình, mỗi người dân cần chủ động thực hiện những việc làm thiết thực, từ giữ sạch nơi ở đến thu gom chất thải đúng quy định.

Khi trách nhiệm bảo vệ môi trường được duy trì từ những hành động nhỏ trong đời sống thường ngày, những tuyến đường sạch, những khu dân cư gọn gàng và cảnh quan bản làng xanh hơn sẽ trở thành kết quả bền vững, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Điện Biên.