Điện Biên làm việc với Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

Làm việc với Đoàn công tác, về phía tỉnh Điện Biên có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Thời gian qua, Liên minh châu Âu (EU) đã tích cực hỗ trợ tỉnh Điện Biên phát triển hạ tầng, kết nối giao thông và ứng phó với biến đổi khí hậu. Thông qua 2 dự án: Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm do EU đồng tài trợ cùng Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) triển khai từ năm 2021 đến nay đã gần hoàn thành, góp phần nâng cao khả năng chống chịu lũ lụt cho khu vực trung tâm tỉnh; dự án quản lý tổng hợp nguồn nước nhằm phục vụ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế - xã hội, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Đoàn công tác Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) mong muốn tiếp tục hợp tác hiệu quả với tỉnh Điện Biên.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương phát biểu tại buổi làm việc với Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam.

Trên cơ sở Hiệp định EVFTA và quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - EU, Điện Biên đặt mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030 bứt phá đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số từ 10 - 11%/năm. Tỉnh Điện Biên ưu tiên chuyển dịch mô hình tăng trưởng theo hướng nhanh, xanh và bền vững thông qua việc cơ cấu lại ngành nông - lâm nghiệp sạch, nghiên cứu phát triển thị trường tín chỉ carbon, xây dựng đô thị - khu công nghiệp xanh, phát huy di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Ông Julien Guerrier, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam, Trưởng đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương đề nghị Phái đoàn EU tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh Điện Biên trong các lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên nước, phát triển nông nghiệp thích ứng với khí hậu và tăng cường khả năng chống chịu của địa phương. Hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư châu Âu có thế mạnh đến tìm hiểu cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch xanh, hạ tầng đô thị và đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

Lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi, minh bạch và tuân thủ đúng quy định pháp luật để các đối tác EU đến khảo sát, nghiên cứu và triển khai dự án.

Chuyến thăm và làm việc tại Điện Biên của Phái đoàn Liên minh châu Âu góp phần thắt chặt quan hệ hợp tác, mở ra nhiều cơ hội thu hút nguồn lực đầu tư, hỗ trợ phát triển hạ tầng và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh thời gian tới.