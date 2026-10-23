Diễn biến lãi suất các tổ chức tín dụng trong tháng 9

NHNN thông tin về diễn biến lãi suất các tổ chức tín dụng. Ảnh minh hoạ.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa công bố thông tin về diễn biến lãi suất của tổ chức tín dụng đối với khách hàng trong tháng 9/2026.

Theo đó, đối với lãi suất tiền gửi bằng VND bình quân của nhóm ngân hàng thương mại (NHTM) nhà nước và nhóm NHTM cổ phần đối với các khoản tiền gửi mới và cũ ở mức 0,1- 0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng.; 4,1- 4,6%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng.

Như vậy, so với tháng trước, lãi suất tiền gửi kỳ hạn ngắn không thay đổi. Tuy nhiên, các kỳ hạn dài có xu hướng tăng.

Cụ thể, lãi suất huy động kỳ hạn 6 – 12 tháng trung bình dao động ở mức 6,6 - 8,1%/năm trong tháng 9, tăng 0,1 điểm phần trăm so với tháng trước; kỳ hạn từ trên 12 đến 24 tháng dao động ở mức 6,2-7,8%/năm và kỳ hạn trên 24 tháng ở mức 7,4-8,2%/năm, đều tăng 0,1 – 0,2%/năm.

So với cuối năm ngoái, tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng đã tăng 0,1 – 0,3%/năm; trong khi tiền gửi trung và dài hạn tăng rất mạnh. Cụ thể, kỳ hạn 6 – 12 tháng tăng tới 2,2%/năm; kỳ hạn trên 12 tháng tăng khoảng 1,2 – 1,4%/năm.

Đối với đầu ra, theo công bố của NHNN, lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 8,4 - 10,9%/năm, tăng nhẹ 0,2%/năm so với tháng trước và đã tăng tới 1,7 - 1,9%/năm so với cuối năm ngoái.