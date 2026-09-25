Diễn biến lạ của giá vàng trong nước sáng nay

Trong phiên giao dịch sáng nay (25/9), thị trường vàng trong nước bất ngờ "lặng sóng" giữa lúc giá vàng thế giới biến động mạnh.

Tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng hiện được niêm yết ở mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so với cuối ngày hôm qua (24/9).

Tương tự, giá vàng nhẫn SJC 99,99 loại 1-5 chỉ tại doanh nghiệp này hiện cũng duy trì mức 140,9 - 143,9 triệu đồng/lượng.

Xu hướng đi ngang không chỉ diễn ra tại SJC mà còn được ghi nhận tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) và Bảo Tín Minh Châu.

Các đơn vị này đồng loạt neo giá bán vàng miếng ở 144,4 triệu/lượng, trong khi giá mua vào cũng ở 141,4 triệu đồng.

Đáng chú ý, Mi Hồng là doanh nghiệp duy nhất tăng giá vàng miếng thêm 200.000 đồng ở cả hai chiều mua - bán sáng nay, hiện niêm yết ở 142,7 - 144,2 triệu/lượng.

Đối với vàng nhẫn trơn, giá bán phổ biến tại các doanh nghiệp vẫn neo quanh vùng 144 triệu đồng/lượng. Trong đó, Tập đoàn Phú Quý và PNJ giao dịch vàng nhẫn tròn ở 141,4 - 144,4 triệu/lượng; DOJI giao dịch ở 141,5 - 145,5 triệu/lượng.

Mi Hồng hiện niêm yết vàng nhẫn 999 ở mức 142,7 - 144,2 triệu/lượng. Thương hiệu Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng nhẫn với người dân quanh vùng 141,9 - 145,9 triệu đồng/lượng.

Diễn biến chủ yếu đi ngang của giá vàng trong nước hoàn toàn trái ngược so với biến động của giá vàng thế giới.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra tại thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay có thời điểm tăng vọt lên 4.285 USD/ounce rồi lại nhanh chóng giảm xuống sát 4.240 USD/ounce, mức thấp nhất trong một tuần qua. Dù sau đó, kim loại quý đã nỗ lực nhích trở lại lên vùng 4.290 USD/ounce nhưng không duy trì được lâu, hiện giá vàng đã lùi về sát 4.280 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá hiện tại (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới vào khoảng 135 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn giá vàng trong nước 9-10 triệu đồng/lượng.