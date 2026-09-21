Điện Biên ký kết hợp tác chiến lược về phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel; Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại buổi lễ, hai bên đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2026 - 2030. Theo đó, Tập đoàn Viettel sẽ đồng hành, hỗ trợ tỉnh Điện Biên triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; tập trung phát triển hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và nguồn nhân lực chuyển đổi số. Phối hợp nâng cao năng lực chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và cộng đồng; đào tạo, tập huấn về dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử, kinh tế số và các công nghệ mới. Hai bên cũng phối hợp nghiên cứu, hỗ trợ hoàn thiện thể chế, xây dựng các lĩnh vực, công nghệ chiến lược và triển khai các dự án ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng và Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel dự hội nghị.

Về hạ tầng số, Tập đoàn Viettel phối hợp nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, phát triển mạng 5G, Internet vạn vật, trung tâm dữ liệu và các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. Thỏa thuận đặt mục tiêu trong năm 2026, tất cả các xã, phường có trạm 5G, vùng phủ sóng 5G đạt trên 85%; 100% thôn, cụm dân cư lõm sóng miền núi có điều kiện về giao thông, điện lưới được phủ sóng 4G trước ngày 31/10/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương phát biểu tại buổi lễ.

Hai bên định hướng triển khai các nền tảng số phục vụ y tế, giáo dục, giao thông; ứng dụng công nghệ số trong quản lý vùng trồng và phát triển nông nghiệp thông minh; số hóa di sản, phát triển du lịch thông minh, quảng bá sản phẩm văn hóa trên các nền tảng số. Đồng thời, nghiên cứu triển khai logistics thông minh, xây dựng cơ sở dữ liệu logistics kết nối với sân bay, bến xe, cửa khẩu...

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương và Trung tướng Tào Đức Thắng trao biên bản ký kết hợp tác.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương đánh giá cao sự phối hợp giữa tỉnh Điện Biên và Tập đoàn Viettel trong thời gian qua, nhất là trong phát triển hạ tầng số, triển khai các nền tảng phục vụ chính quyền số, đô thị thông minh và vận hành Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh IOC trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được tỉnh xác định là động lực tăng trưởng chiến lược, nền tảng để xây dựng Điện Biên trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm kinh tế số của khu vực.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng tặng hoa chúc mừng lễ ký kết thành công.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Điện Biên mong muốn Viettel tiếp tục đầu tư, phát triển hạ tầng số hiện đại, đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng 5G, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và các nền tảng phục vụ quản trị số; phối hợp xây dựng, khai thác hiệu quả dữ liệu số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn phục vụ quản lý, dự báo, điều hành.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương chủ động phối hợp với Viettel triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác. Đồng thời mong muốn Tập đoàn tiếp tục dành nguồn lực, công nghệ tiên tiến và đội ngũ chuyên gia chất lượng cao hỗ trợ tỉnh xây dựng những mô hình phát triển mới, tạo đột phá trong KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.