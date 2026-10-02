Điện Biên kiện toàn hai Đảng bộ mới

Quang cảnh Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo quyết định, Đảng bộ HĐND tỉnh gồm 2 tổ chức Đảng trực thuộc với 42 đảng viên. Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh gồm 15 tổ chức Đảng trực thuộc với 187 đảng viên. Đồng chí Mùa A Vảng - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị các Đảng bộ nhanh chóng ổn định tổ chức, bắt tay ngay vào công việc, bảo đảm sự lãnh đạo liên tục, thông suốt, đồng thời phát huy đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm; kế thừa kinh nghiệm đã có và đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng.

Việc thí điểm thành lập Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh và Đảng bộ HĐND tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy được thực hiện trên cơ sở Điều lệ Đảng, Quy định số 208-QĐ/TW ngày 26/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và Kết luận số 76-KL/TW ngày 28/7/2026 về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là bước kiện toàn tổ chức đảng phù hợp với yêu cầu tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị của tỉnh.

Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên tặng hoa chúc mừng Đảng ủy HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tiếp đó, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ 18 đã dành nhiều thời gian để đánh giá những kết quả đạt và chưa đạt của tỉnh trong 9 tháng của năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm cùng những giải pháp thực hiện để hoàn thành kế hoạch năm 2026. Trong 9 tháng của năm, GRDP ước đạt 23.720 tỷ đồng, tăng 9,81% so với cùng kỳ năm trước, vượt 0,12 điểm phần trăm so với mục tiêu đề ra, xếp thứ 13/34 tỉnh, thành phố. Riêng GRDP quý III ước đạt 8.260 tỷ đồng, tăng 11,67% so với cùng kỳ, đạt mục tiêu đề ra. Lũy kế giải ngân đến hết ngày 27/9 đạt 3.922 tỷ đồng, bằng 102,12% kế hoạch, vượt mức cam kết 81 tỷ đồng; dự ước tổng thu ngân sách địa phương 9 tháng của năm đạt hơn 18.503 tỷ đồng, tăng 12,03% so với cùng kỳ năm trước…

Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên tặng hoa chúc mừng Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị các cấp, ngành, địa phương tập trung cao độ, tổ chức thực hiện quyết liệt, thực chất các nhiệm vụ đã xác định; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; giữ vững đoàn kết, thống nhất, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với khuyến khích tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Kiên quyết xử lý những cán bộđùn đẩy, thiếu trách nhiệm...

Đối với tăng trưởng quý IV, các địa phương phải đi vào thực chất từng ngành, từng động lực tăng trưởng; giữ vững phần đã đạt, khai thác tối đa phần có thể vượt và tập trung bù bằng được các phần còn thiếu so với kịch bản tăng trưởng; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông mọi nguồn lực phát triển; tiếp tục hoàn thiện phân cấp, ủy quyền và tháo gỡ thực chất khó khăn cho cơ sở; quan tâm chăm lo toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, giảm nghèo, an sinh xã hội; gắn tăng trưởng kinh tế với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân...