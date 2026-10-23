Điện Biên khơi thông nguồn lực, tạo đà phát triển

Nhà đầu tư tìm hiểu về Khu công nghiệp Thanh An. (Ảnh CTV)

Ngày 19/10, tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư quốc tế năm 2026 giữa tỉnh Điện Biên (Việt Nam), tỉnh Luông Pha Bang (Lào) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), với chủ đề “Điện Biên - Cửa ngõ giao thương, hội tụ cơ hội đầu tư”. Sự kiện là dịp để Điện Biên quảng bá tiềm năng, lợi thế, môi trường đầu tư, kinh doanh; đồng thời tăng cường kết nối, tạo cầu nối để doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm hiểu cơ hội hợp tác, nghiên cứu triển khai các dự án phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh. Qua đó, từng bước thúc đẩy hợp tác đầu tư đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả các nguồn lực, mở rộng thị trường và tăng cường liên kết kinh tế giữa các địa phương trong khu vực.

Thông qua sự kiện, Điện Biên gửi thông điệp chào đón các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến tìm hiểu và đồng hành cùng địa phương. Tỉnh cam kết tạo môi trường đầu tư thuận lợi, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để các dự án sớm được nghiên cứu, triển khai và phát huy hiệu quả. Đáng chú ý, tại hội nghị, tỉnh đã trao 20 quyết định chấp thuận nhà đầu tư với tổng vốn đầu tư khoảng 7.500 tỷ đồng. Đây là dấu mốc quan trọng, góp phần hiện thực hóa tiềm năng, lợi thế thành những dự án cụ thể, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và mở ra triển vọng tăng trưởng bền vững cho Điện Biên.

Cùng với đẩy mạnh thu hút đầu tư, tỉnh Điện Biên chú trọng đồng hành, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án quy mô lớn, tạo động lực thúc đẩy phát triển các lĩnh vực du lịch, đô thị, năng lượng và nông nghiệp. Tiêu biểu là Dự án Du lịch, nghỉ dưỡng, sân golf và Dự án Năng lượng mặt trời Điện Biên 1; Dự án Tổ hợp cáp treo du lịch văn hóa lịch sử Mường Phăng; Dự án Khu đô thị, du lịch và sân golf Huổi Phạ... Các dự án được kỳ vọng sẽ khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, góp phần đa dạng hóa các động lực tăng trưởng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công xã Mường Ảng hướng dẫn người dân tra cứu thủ tục hành chính.

Sau sáp nhập, các xã trên địa bàn tỉnh chủ động đổi mới phương thức quản lý, triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời tăng cường cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận các cơ hội hợp tác và thuận lợi triển khai dự án trên địa bàn.

Tại xã Núa Ngam, việc chú trọng thu hút đầu tư, chủ động đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp đã từng bước tạo chuyển biến trong phát triển sản xuất. Đến nay, xã đã thu hút nhiều dự án quy mô, tiêu biểu như: Trang trại chăn nuôi heo thịt, heo hậu bị công nghệ cao; Dự án trại chăn nuôi Pa Kín; Dự án chăn nuôi lợn Na Tông; Dự án đầu tư trang trại nuôi lợn công nghệ cao Miền Bắc và Trang trại nuôi gà công nghệ cao Miền Bắc tại bản Pá Ngám. Các dự án góp phần khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo hướng hiện đại, tạo động lực phát triển kinh tế và mở ra cơ hội việc làm cho người dân.

Ông Nông Quang Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Núa Ngam cho biết: “Cấp ủy, chính quyền xã luôn chú trọng đồng hành cùng doanh nghiệp, chủ động hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án được triển khai. Qua đó, không chỉ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương mà còn tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân”.

Để thu hút và giữ chân nhà đầu tư, việc phát huy tiềm năng, lợi thế cần song hành với cải thiện chất lượng hạ tầng, minh bạch thông tin, đơn giản hóa thủ tục hành chính và nâng cao trách nhiệm đồng hành của chính quyền. Xác định đây là những yếu tố then chốt nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, Điện Biên đang tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Trong đó, cơ chế “Luồng xanh” với mục tiêu rút ngắn tối thiểu 70% thời gian giải quyết thủ tục hành chính được kỳ vọng tạo chuyển biến rõ nét trong xử lý công việc, giảm thời gian chờ đợi, giúp doanh nghiệp, nhà đầu tư tiết kiệm nguồn lực và đẩy nhanh quá trình nghiên cứu, triển khai các dự án trên địa bàn.

Nhằm tạo động lực mới cho cộng đồng doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tỉnh Điện Biên chú trọng huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, từng bước hình thành hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phát triển ổn định, bền vững. Cùng với hoàn thiện cơ chế, chính sách, tỉnh đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ thiết thực, từ đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng lực quản trị đến kết nối tín dụng, mở rộng thị trường tiêu thụ và thúc đẩy chuyển đổi số.

Nhờ đó, trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 266 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 1.916,434 tỷ đồng, đạt 106,4% kế hoạch năm. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, kinh doanh tại Điện Biên đang từng bước được cải thiện, củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời bổ sung nguồn lực cho phát triển kinh tế, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh và tạo thêm việc làm cho người lao động.

Nhà đầu tư tìm hiểu vùng trồng cà phê tại xã Quài Tở.

Với quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khơi thông các nguồn lực và phát huy vai trò của mọi thành phần kinh tế, Điện Biên đang từng bước tạo động lực mới cho phát triển. GRDP 9 tháng đầu năm 2026 ước tăng 9,81% so với cùng kỳ năm trước, trong đó quý III tăng 11,67%, cho thấy những tín hiệu tích cực trong bức tranh kinh tế của tỉnh. Kết quả này tạo thêm cơ sở và niềm tin để Điện Biên tiếp tục đẩy mạnh cải cách, nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, thu hút các nguồn lực xã hội, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, qua đó tạo thêm việc làm, nâng cao đời sống Nhân dân, hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững.