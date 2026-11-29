Đồng chí Cao Thị Tuyết Lan, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên cùng hai nhà đầu tư động thổ, khởi công xây dựng hai công trình thủy điện trên dòng sông Mã ở bản Mường Ten, xã Phình Giàng. (Ảnh: LÊ LAN)

Theo thiết kế, hai công trình thủy điện Sông Mã 1 và Sông Mã 2 đều được xây dựng ở thượng nguồn sông Mã, thuộc địa phận bản Mường Ten, xã Phình Giàng, tỉnh Điện Biên. Cả hai dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên quyết định chủ trương đầu tư từ năm 2017, song do khó khăn địa hình, điều kiện địa chất khiến việc khảo sát, thiết kế kéo dài nhưng nhà đầu tư vẫn kiên trì, quyết tâm thực hiện nên đã chủ động khắc phục để thi công dự án đúng cam kết với chính quyền địa phương.

Cả hai công trình là các bậc thang thủy điện liên hoàn trên dòng chính sông Mã, thuộc quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng chí Cao Thị Tuyết Lan, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên trao lẵng hoa của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên gửi chúc mừng hai nhà đầu tư xây dựng hai công trình thủy điện Sông Mã 1 và Sông Mã 2. (Ảnh: LÊ LAN)

Trong đó, Thủy điện Sông Mã 1 có công suất 14MW và Sông Mã 2 công suất 21MW. Tổng công suất lắp máy 35MW, sản lượng điện trung bình dự kiến khoảng 120 triệu kWgiờ/năm, tổng mức đầu tư hai công trình gần 1.340 tỷ đồng.

Dự, chúc mừng hai công ty đã nỗ lực triển khai, khởi công hai công trình, đồng chí Cao Thị Tuyết Lan, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên ghi nhận nỗ lực của các chủ đầu tư, sự phối hợp của các sở, ngành, chính quyền địa phương và đồng thuận của nhân dân trong quá trình chuẩn bị dự án.

Đồng chí Cao Thị Tuyết Lan đề nghị các chủ đầu tư tập trung nguồn lực khẩn trương triển khai thi công thực chất; bảo đảm chất lượng và tiến độ đã cam kết; không để xảy ra tình trạng khởi công rồi chậm triển khai, gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng và tài nguyên nước.

Nhân dân các dân tộc xã Phình Giàng dự lễ động thổ, khởi công xây dựng hai công trình. (Ảnh: LÊ LAN)

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đề nghị hai Công ty phối hợp chặt chẽ chính quyền địa phương làm tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng công khai, minh bạch, đúng chính sách; quan tâm giúp người dân bị ảnh hưởng sớm ổn định đời sống, sản xuất; ưu tiên sử dụng lao động tại chỗ và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, hỗ trợ các công trình phúc lợi, hoạt động an sinh xã hội phù hợp điều kiện của doanh nghiệp.

"Hiệu quả của dự án không chỉ được đo bằng sản lượng điện hay doanh thu, mà còn ở những lợi ích thiết thực mà người dân nơi có dự án được hưởng", đồng chí Cao Thị Tuyết Lan nhấn mạnh.

Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn, nhưng có nhiều tiềm năng để phát triển năng lượng tái tạo, nhất là thủy điện. Mỗi công trình được khởi công không chỉ là cơ hội của doanh nghiệp mà còn mở ra cơ hội phát triển cho địa phương. Trong quá trình xây dựng, dự án tạo việc làm, thúc đẩy các hoạt động xây dựng, vận tải, thương mại, dịch vụ; khi đi vào vận hành, nhà máy bổ sung nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và ngân sách của tỉnh.