Ngày 17/11, tại xã Núa Ngam (tỉnh Điện Biên), Công ty Cổ phần Chăn nuôi và Nông nghiệp công nghệ cao Tuần Giáo tổ chức khởi công Dự án Trang trại chăn nuôi heo hậu bị và heo thịt công nghệ cao Pa Kín.

Dự lễ khởi công có ông Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên; ông Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên Trần Tiến Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương tặng hoa chúc mừng

Dự án có quy mô sử dụng đất gần 32ha, tổng mức đầu tư trên 265 tỷ đồng, được định hướng phát triển theo mô hình chăn nuôi công nghệ cao.

Hệ thống chuồng kín, thiết bị làm mát, quạt thông gió và dây chuyền cấp thức ăn, nước uống tự động được đầu tư đồng bộ nhằm kiểm soát điều kiện chăn nuôi, nâng cao hiệu quả vận hành.

Đáng chú ý, dự án ứng dụng công nghệ xử lý chất thải sinh học hai cấp, hướng tới kiểm soát dịch bệnh, giảm thiểu tác động môi trường và phát triển chăn nuôi bền vững.

Khi hoàn thành, trang trại dự kiến duy trì quy mô khoảng 24.000 con mỗi lứa, kết hợp chăn nuôi heo thịt thương phẩm và heo hậu bị tuyển chọn. Sản lượng dự kiến đạt 48.000-60.000 con heo thương phẩm xuất chuồng mỗi năm.

Ngoài hoạt động chăn nuôi, dự án còn định hướng khai thác các sản phẩm lâm nghiệp, cây ăn quả, sản xuất điện mặt trời mái nhà và khí sinh học; qua đó đa dạng hóa hoạt động sản xuất, tận dụng nguồn lực và tạo việc làm cho khoảng 100 lao động.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án

Theo kế hoạch, từ quý IV/2026 đến quý IV/2027, chủ đầu tư triển khai xây dựng đồng bộ hạ tầng trang trại. Dự án dự kiến đi vào hoạt động từ quý I/2028.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên chúc mừng nhà đầu tư triển khai dự án; đồng thời đề nghị doanh nghiệp tập trung nguồn lực, tổ chức thi công bảo đảm chất lượng, an toàn và tiến độ, tuân thủ các quy định về đầu tư, xây dựng, đất đai, chăn nuôi và bảo vệ môi trường.

Trong quá trình vận hành, doanh nghiệp cần đặc biệt chú trọng an toàn sinh học, phòng, chống dịch bệnh và xử lý chất thải; hạn chế tối đa ảnh hưởng đến môi trường, đời sống người dân. Đồng thời, quan tâm tuyển dụng, đào tạo lao động tại chỗ, mở rộng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành chủ động hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không để việc giải quyết thủ tục hành chính làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Chính quyền xã Núa Ngam cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp, tăng cường tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự và giám sát các vấn đề liên quan đến môi trường.

Khẳng định quan điểm đồng hành cùng doanh nghiệp, lãnh đạo UBND tỉnh cho biết Điện Biên sẽ tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết khó khăn theo thẩm quyền, quy định pháp luật; bảo đảm hài hòa lợi ích doanh nghiệp, quyền lợi hợp pháp của người dân và yêu cầu phát triển bền vững.