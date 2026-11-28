Đồng chí Cao Thị Tuyết Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Dự án Nhà máy Thủy điện Lê Bâu 3 được UBND tỉnh Điện Biên chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 10/3/2026. Ngày 23/4/2026, Sở Tài chính cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty Cổ phần Trường Thịnh.

Đại biểu dự Lễ khởi công Dự án Nhà máy Thủy điện Lê Bâu 3.

Công trình được xây dựng trên địa bàn hai xã Pa Ham và Nậm Nèn, có tổng mức đầu tư hơn 509 tỷ đồng; trong đó, vốn góp của nhà đầu tư 30%, vốn huy động từ các ngân hàng thương mại chiếm 70%. Dự án có công suất lắp máy 12,8MW, sản lượng điện bình quân dự kiến 42,136 triệu kWh/năm, diện tích đất sử dụng 31,69ha. Theo kế hoạch dự án dự kiến hoàn thành, đưa vào hoạt động sản xuất, kinh doanh trong quý I/2029. Nhà máy dự kiến đấu nối vào hệ thống điện lưới quốc gia thông qua đường dây 110kV Lai Châu - Tuần Giáo.

Đồng chí Cao Thị Tuyết Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng chủ đầu tư tại lễ khởi công.

Đồng chí Cao Thị Tuyết Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của chủ đầu tư và sự phối hợp của các sở, ngành, chính quyền địa phương trong quá trình chẩn bị dự án. Đồng chí đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, lựa chọn nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm, bảo đảm chất lượng và an toàn lao động. Quá trình thi công phải thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, tài nguyên rừng, nguồn nước, duy trì dòng chảy tối thiểu và bảo đảm an toàn cho người dân khu vực hạ du. Các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Tỉnh Điện Biên cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động theo quy định pháp luật.

Ông Trần Quốc Hùng, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Trường Thịnh phát biểu tại lễ khởi công.

Đại diện chủ đầu tư ông Trần Quốc Hùng, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Trường Thịnh khẳng định, đơn vị sẽ tập trung nguồn lực tài chính, lựa chọn các đơn vị tư vấn, thi công có năng lực, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình. Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên nước. Chủ đầu tư cũng cam kết phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công khai, minh bạch; ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương khi có nhu cầu.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công.

Nhân dịp này, Công ty Cổ phần Trường Thịnh trao tặng 2 nhà tình nghĩa cho Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Pa Ham và Nậm Nèn, mỗi căn nhà trị giá 100 triệu đồng.

Ông Trần Quốc Hùng trao tặng nhà tình nghĩa cho đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Pa Ham và xã Nậm Nèn.