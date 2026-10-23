Điện Biên: Khen thưởng hơn 10 tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác công đoàn

Quang cảnh hội nghị.

Theo đánh giá, 15 năm qua, công tác vận động nữ CNVCLĐ và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” luôn được các cấp công đoàn quan tâm triển khai với nhiều nội dung, hình thức phù hợp.

Qua các phong trào thi đua, đội ngũ nữ CNVCLĐ đã không ngừng nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo trong công tác và lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, chăm lo xây dựng gia đình, tích cực tham gia các hoạt động xã hội và phong trào công đoàn; nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khẳng định năng lực, bản lĩnh, trí tuệ, trưởng thành trong công tác, đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý và có những đóng góp thiết thực đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phát huy vai trò của Ban Nữ công trong hỗ trợ nữ đoàn viên xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình; tăng cường chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ trong tình hình mới.

Đồng chí Tẩn Minh Long, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên (giữa) trao khen thưởng tặng các tập thể, cá nhân.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tẩn Minh Long đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ; nâng cao chất lượng hoạt động nữ công; đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế. Qua đó tạo môi trường thuận lợi để nữ CNVCLĐ phát huy năng lực, trí tuệ, tinh thần sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Tại hội nghị, có 3 tập thể, 8 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết số 6b/NQ-BCH và Chỉ thị số 03/CT-TLĐ giai đoạn 2010 – 2025 được LĐLĐ tỉnh Điện Biên khen thưởng.