Điện Biên khen thưởng 70 cá nhân xuất sắc trong Chiến dịch 500 ngày đêm quy tập hài cốt liệt sĩ

Đại tá Vương Đình Hòa, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên trao Giấy khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến dịch. (Ảnh: LÊ LAN)

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tỉnh đã huy động sự vào cuộc của các cấp, ngành, địa phương, thành lập các tổ công tác, đội lấy mẫu chuyên trách, đồng thời tăng cường phối hợp giữa lực lượng quân sự, công an, ngành nội vụ và y tế trong tổ chức thực hiện.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, các lực lượng đã hoàn thành khai quật 4.607/4.607 phần mộ tại 7 nghĩa trang, đạt 100% kế hoạch. Trong đó, 4.343 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội phục vụ giám định ADN.

Đi đôi với việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, công tác rà soát, thu thập dữ liệu thân nhân cũng được triển khai tích cực. Toàn tỉnh đã rà soát thông tin 815 trường hợp liệt sĩ, tạo lập dữ liệu 766 trường hợp thân nhân và thu thập 482 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ, phục vụ công tác đối chiếu, xác định danh tính.

Đại tá Dương Quốc Long, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên báo cáo kết quả thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn. (Ảnh: LÊ LAN)

Đối với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, các lực lượng chức năng đã tổ chức khảo sát, xác minh tại 5 khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ, huy động 225 cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia, tìm kiếm, quy tập được 12 hài cốt liệt sĩ.

Căn cứ kết quả, kinh nghiệm thực hiện giai đoạn 1, Ban Chỉ đạo tỉnh xác định năm 2027 tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Trong đó, phấn đấu hoàn thành 100% việc rà soát hồ sơ, danh sách liệt sĩ của địa phương; tìm kiếm, quy tập từ 20 hài cốt liệt sĩ trở lên; thực hiện lấy mẫu ADN đối với 100% hài cốt liệt sĩ mới quy tập chưa rõ thông tin. Đồng thời, hoàn thành chỉ tiêu lấy mẫu đối với các phần mộ có một phần thông tin, số hóa toàn bộ hồ sơ mộ chí, sơ đồ vị trí và dữ liệu bàn giao mẫu sinh phẩm phục vụ giám định.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lò Văn Cương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: LÊ LAN)

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lò Văn Cương ghi nhận kết quả thành viên Ban Chỉ đạo đạt được trong giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm, đồng thời đề nghị các ngành thành viên, lực lượng thành viên Ban Chỉ đạo phải tập trung mọi nguồn lực, vận dụng kinh nghiệm từ giai đoạn 1 triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ của giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm. Đặc biệt, phải hoàn thành dứt điểm việc lấy mẫu đối với các phần mộ liệt sĩ có một phần thông tin trên địa bàn tỉnh, bảo đảm chính xác tuyệt đối, không để xảy ra sai sót.

Đồng chí Lò Văn Cương yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao chất lượng khảo sát thực địa, đẩy mạnh giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị và sơ đồ mộ chí; tổ chức tìm kiếm, khai quật, quy tập, lấy mẫu sinh phẩm đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm tính khoa học, tôn nghiêm và an toàn.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đẩy nhanh tiến độ rà soát, xác minh, thu thập mẫu ADN đối chứng của thân nhân liệt sĩ; đặc biệt quan tâm những trường hợp gia đình không còn người thân trực hệ, bảo đảm không bỏ sót đối tượng...

Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên trao Giấy khen tặng các cá nhân. (Ảnh: LÊ LAN)

Ghi nhận thành tích, đóng góp của các cá nhân trong thực hiện Chiến dịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên tặng Giấy khen 70 cá nhân có thành tích xuất sắc; đồng chí Lê Thị Thúy Lan, Trưởng Văn phòng Đại diện Báo Nhân Dân tại tỉnh Điện Biên vinh dự được tặng Giấy khen do có nhiều đóng góp trong tuyên truyền thông tin về Chiến dịch tại Điện Biên.