Điện Biên: Khen thưởng 19 doanh nghiệp, nhà đầu tư tiêu biểu

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên; Lê Văn Lương, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên.

Đồng chí Trần Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị.

Thông tin nhanh về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026 của tỉnh Điện Biên, cho thấy tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 9,81% so với cùng kỳ năm trước, vượt 0,12 điểm phần trăm so với kịch bản đề ra, xếp thứ 13/34 tỉnh, thành phố. Riêng quý III, tốc độ tăng trưởng ước đạt 11,67%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,7%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 16,87%; kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 21,84%. Du lịch đón 1,272 triệu lượt khách…

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các tham luận tập trung vào một số vấn đề, như: Phát huy vai trò kết nối, đồng hành của tổ chức hội, hiệp hội doanh nghiệp; phát triển năng lượng tái tạo gắn với tăng trưởng xanh, thông minh, bền vững; thúc đẩy công nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu, nâng cao giá trị nông sản và tăng thu nhập cho người dân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Tiến Dũng ghi nhận những kết quả đã đạt được và yêu cầu doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục khắc phục khó khăn về hạ tầng giao thông, bám nắm thời cơ, thuận lợi để đầu tư phát triển hạ tầng, kinh tế-xã hội; tăng cường hợp tác quốc tế đầu tư mở rộng hạ tầng cửa khẩu trong phát triển lưu thông hàng hoá; phát huy lợi thế, tiềm năng sẵn có về du lịch lịch sử, tài nguyên, sản phẩm nông nghiệp... chú trọng đầu tư và liên kết trong bao tiêu, chế biến sâu sản phẩm; tích cực đổi mới tư duy, phát huy tinh thần đoàn kết, tăng cường liên kết, liên danh chuỗi sản xuất trong nước và quốc tế; chủ động thay đổi văn hoá, quản trị doanh nghiệp, ứng dụng hiệu quả khoa học kỹ thuật, làm chủ công nghệ trong sản xuất, kinh doanh...

UBND tỉnh Điện Biên trao khen thưởng tặng các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiêu biểu.

Ghi nhận những đóng góp của các doanh nghiệp, UBND tỉnh Điện Biên đã trao khen thưởng tặng 19 doanh nghiệp, nhà đầu tư tiêu biểu.