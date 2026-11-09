Điện Biên khen thưởng 12 hộ lan tỏa phong trào trồng cà phê, mắc ca

Ngày 9/11, tại Hội nghị tổng kết công tác trồng cà phê, mắc ca năm 2026, đồng chí Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 12 gia đình, cá nhân là người dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong trồng mới và vận động nhân dân phát triển hai loại cây này.

Năm 2026, Điện Biên lần đầu triển khai kế hoạch trồng mới cà phê, mắc ca trên diện rộng tại 43/45 xã. Nhờ sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân, 100% số xã hoàn thành, vượt chỉ tiêu được giao.

Đồng chí Lê Văn Lương, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên trao Bằng khen tặng 10 tập thể xã có thành tích trong thực hiện trồng cây cà-phê, mắc-ca năm 2026.

Đáng chú ý, diện tích cà phê trồng mới đạt 13.456,84ha, bằng 226,93% kế hoạch. Trong đó, hơn 7.517ha được Nhà nước hỗ trợ, trên 5.751ha do người dân tự trồng và 187,48ha từ nguồn xã hội hóa. Qua đó, nâng tổng diện tích cà phê toàn tỉnh lên 21.859,24ha, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra đến năm 2030.

Đối với cây mắc ca, diện tích trồng mới đạt 6.811,28ha, bằng 112,21% kế hoạch. Trong đó, Nhà nước hỗ trợ 6.552,1ha; người dân tự trồng 79,1ha; doanh nghiệp trồng 84ha và nguồn xã hội hóa hỗ trợ 96,08ha. Tổng diện tích mắc ca toàn tỉnh hiện đạt 19.596,13ha.

Người dân Điện Biên chăm sóc cây cà phê, mắc ca

Kết quả trên có sự đóng góp của các sở, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và các tổ chức đoàn thể. Đặc biệt, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ chủ động chuyển đổi sản xuất, trực tiếp trồng cây mà còn tích cực tuyên truyền, hỗ trợ các gia đình trong bản cùng tham gia.

Ghi nhận những đóng góp này, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đã tặng Bằng khen cho 12 gia đình, cá nhân gồm: Vừa A Nhìa (xã Mường Mùn); Sùng A Tùng (xã Na Sang); Lò Văn Lả (xã Phình Giàng); Lầu A Mua (xã Quài Tở); Vì Thị Diên (xã Mường Luân); Hạng A Dũng (xã Pú Nhung); Giàng A Dế (xã Thanh Nưa); Cà Văn Chung (xã Nà Hỳ); Giàng A Ke (xã Tủa Chùa); Lầu A Mang (xã Si Pa Phìn); Hản A Mua (xã Chà Tở) và Lường Văn Luyến (xã Tuần Giáo).

Dịp này, tỉnh Điện Biên cũng khen thưởng 19 tập thể và 4 cá nhân là cán bộ cấp xã, lực lượng vũ trang có thành tích trong tuyên truyền, vận động nhân dân trồng mới cà phê, mắc ca.