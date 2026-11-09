Điện Biên khen thưởng 12 hộ dân tộc thiểu số phát triển cà-phê, mắc-ca

Đồng chí Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên trao Bằng khen cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số có thành tích trong tuyên truyền, trồng mới cây cà-phê, mắc-ca. (Ảnh: LÊ LAN)

Năm 2026, lần đầu tiên tỉnh Điện Biên triển khai kế hoạch trồng mới cây cà-phê, mắc-ca rộng khắp tại 43/45 xã trong toàn tỉnh song đã nhận được sự quan tâm vào cuộc trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc.

Tổng kết mùa trồng mới cà-phê, mắc-ca 2026, 100% xã hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu trồng mới với tổng diện tích 13.456,84ha cà-phê (đạt 226,93%), trong đó, diện tích được Nhà nước hỗ trợ hơn 7.517ha, người dân tự trồng hơn 5.751ha, diện tích được hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa là 187,48ha.

Tổng diện tích cây cà-phê trồng mới trong năm 2026 đã góp phần nâng tổng diện tích cây cà-phê toàn tỉnh lên 21.859,24ha, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra đến năm 2030.

Đồng chí Lê Xuân Cảnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp-Môi trường tỉnh Điện Biên khái quát các kết quả nổi bật mà lần đầu tỉnh Điện Biên đạt được trong triển khai trồng mới cây cà-phê, mắc-ca. (Ảnh: LÊ LAN)

Về cây mắc-ca, diện tích trồng mới năm 2026 là 6.811,28ha, đạt 112,21% kế hoạch. Trong đó, diện tích được Nhà nước hỗ trợ là 6.552,1ha; người dân tự trồng 79,1ha; doanh nghiệp trồng 84ha, nguồn vốn xã hội hóa hỗ trợ 96,08ha. Với tổng diện tích cây mắc-ca trồng mới trong năm 2026 đã nâng diện tích cây mắc-ca toàn tỉnh lên 19.596,13ha.

Đại biểu dự hội nghị. (Ảnh:LÊ LAN)

Đóng góp tích cực trong suốt quá trình trồng mới cà-phê, mắc-ca tại tỉnh Điện Biên năm 2026 là sự vào cuộc trách nhiệm của cả hệ thống chính trị các cấp, trong đó vai trò tham mưu chủ lực là Sở Nông nghiệp-Môi trường; cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đoàn viên thanh niên, hội viên các hội đoàn thể hỗ trợ đào hố.

Góp phần quan trọng vào kết quả đó là sự vào cuộc chủ động, tích cực của nông dân là đồng bào dân tộc thiểu số các xã. Nhiều người dân, nhiều gia đình đã chủ động trồng cây và tích cực tuyên truyền, hỗ trợ người dân cùng bản, trong địa bàn trồng cây cà-phê, mắc-ca theo chủ trương của tỉnh.

Người dân bản Huổi Sông, xã Tìa Dình chăm sóc cây cà-phê trên nương của gia đình. (Ảnh: LÊ LAN)

Ghi nhận đóng góp tích cực của nhân dân, các hộ gia đình trong triển khai kế hoạch trồng mới cây cà-phê, mắc-ca trong năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã tặng Bằng khen cho 12 gia đình, cá nhân là người dân tộc thiểu số ở các xã.

Cụ thể, gia đình các ông, bà: Vừa A Nhìa (bản Pú Xi, xã Mường Mùn); Sùng A Tùng (bản Hồ Chim 1, xã Na Sang); Lò Văn Lả (bản Quyết Thắng, xã Phình Giàng); Lầu A Mua (bản Xá Tự, xã Quài Tở); Vì Thị Diên (bản Trung Tâm, xã Mường Luân); Hạng A Dũng (bản Háng Chua, xã Pú Nhung); Giàng A Dế (bản Nậm Ty, xã Thanh Nưa); Cà Văn Chung (bản Phiêng Ngúa, xã Nà Hỳ); Giàng A Ke (thôn Kể Cải, xã Tủa Chùa); Lầu A Mang (bản Long Dạo, xã Si Pa Phìn); Hản A Mua (bản Nậm Pang, xã Chà Tở); Lường Văn Luyến (bản Ten, xã Tuần Giáo).

Nhân dịp tổng kết trồng cây cà-phê, mắc-ca năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cũng tặng Bằng khen 19 tập thể, 4 cá nhân là cán bộ xã, lực lượng vũ trang có thành tích trong phong trào vận động trồng mới cà-phê, mắc-ca.

Đồng chí Lê Văn Lương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện trồng cây cà-phê, mắc-ca năm 2026. (Ảnh: LÊ LAN)

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tặng các tập thể. (Ảnh: LÊ LAN)

Đồng chí Lê Văn Lương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên trao Bằng khen tặng 10 tập thể xã có thành tích trong thực hiện trồng cây cà-phê, mắc-ca năm 2026. (Ảnh: LÊ LAN)