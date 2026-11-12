Điện Biên khảo sát, xác minh thông tin mộ liệt sĩ tại Nà Tấu, Búng Lao

Ông Lường Văn Dương cung cấp thông tin về mộ phần liệt sĩ tại khu vực đồi Cây Mít cho đoàn công tác. (Ảnh: LÊ LAN)

Ngày 11/11, trực tiếp khảo sát tại hai điểm được hai người dân trú tại bản Co Có, xã Búng Lao và bản Nậm Chan, xã Nà Tấu cung cấp thông tin về các mộ phần, Đại tá Dương Quốc Long, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: Ông Lường Văn Dương (sinh năm 1934), trú tại bản Co Có, xã Búng Lao là người cung cấp thông tin về 25 cán bộ, chiến sĩ hy sinh mà ông Dương là người trực tiếp chôn cất, ông Giàng A Lư (sinh năm 1924), trú tại bản Nậm Chan, xã Nà Tấu cung cấp thông tin về một số ngôi mộ bộ đội tại khu rừng thuộc bản Nậm Chan.

Đại tá Dương Quốc Long và thành viên Đoàn khảo sát dâng hương trên phần mộ tại khu vực đồi Cây Mít. (Ảnh: LÊ LAN)

Ông Lường Văn Dương cho biết, vào khoảng tháng 4/1954, tại khu vực đồi Cây Mít, có 25 cán bộ, chiến sĩ hy sinh được chôn cất, trong đó 23 người được chôn thành 23 hố riêng, chia thành 4 hàng, 2 người được chôn cất ở vị trí riêng biệt. Ông Dương là người trực tiếp tham gia chôn cất người hy sinh tại khu vực này.

Ông Giàng A Lư, trú tại bản Nậm Chan, xã Nà Tấu cho biết, thời gian diễn ra Chiến dịch Điện Biên Phủ có nhiều đoàn bộ đội hành quân (trong đoàn có nhiều người bị thương) qua khu vực bản Nậm Chan, xã Mường Đăng, huyện Tuần Giáo (trước đây thuộc tỉnh Lai Châu). Sau đó, tại đây xuất hiện một số ngôi mộ, trên mỗi ngôi mộ có dựng bia bằng tre, khắc chữ để ghi dấu. Bản thân ông Lư không biết chữ nên ông không biết chữ được viết trên bia là gì, song ông Lư và dân bản luôn đinh ninh các phần mộ trong rừng là mộ bộ đội nên người dân đi làm qua không ai xâm phạm.

Địa điểm nơi được nhân chứng cung cấp có các phần mộ liệt sĩ ở trên núi, đi qua nhiều khu vực rừng già, có cây to, việc đi lại di chuyển khá khó khăn. (Ảnh: LÊ LAN)

"Nay nghe tin bộ đội đi tìm mộ liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thì tôi cung cấp, mong các anh bộ đội tìm được bộ đội đã hy sinh, để đưa các anh về" ông Lư cho biết.

Sau khi hoàn thành xác minh, khảo sát thực địa, Đoàn công tác còn nghiên cứu, đối chiếu dữ liệu về hoạt động, địa điểm của các đoàn quân trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, đồng thời thông tin rộng rãi với mong muốn nhận được thêm thông tin dữ liệu từ nhân chứng hoặc những người biết thông tin về các mộ phần tại hai điểm trên.