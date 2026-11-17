Thượng tọa Thích Đức Thiện trao quà cho học sinh dân tộc bán trú Mường Luân

Cùng dự có bà Lò Thị Luyến, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên; bà Ngô Thu Hà, Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) và đại diện chính quyền địa phương.

Công trình do ngân hàng SHB tài trợ với trị giá 8 tỷ đồng, thông qua sự kết nối, vận động của Thượng tọa Thích Đức Thiện. Sau 7 tháng thi công, tòa nhà đã hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027.

Tại buổi lễ, bà Ngô Thu Hà cho biết: “Chúng tôi cũng rất vui mừng khi thấy ngôi trường mới đã kịp đón các em học sinh trong dịp lễ khai giảng năm học 2026-2027. Đây cũng là kết quả từ sự chung tay, chung sức của GHPGVN, các cấp lãnh đạo tỉnh Điện Biên, xã Mường Luân, đặc biệt cùng với các thầy cô giáo và các em học sinh của Trường Tiểu học Mường Luân”.

Đoàn thăm lớp học của học sinh dân tộc bán trú Mường Luân

Nhằm thực hiện trách nhiệm đại biểu Quốc hội và công tác Phật sự tại tỉnh Điện Biên, Thượng tọa Thích Đức Thiện luôn quan tâm vận động nguồn lực để kiên cố hóa trường lớp. Với tâm nguyện góp sức chăm lo sự nghiệp giáo dục, Thượng tọa mong muốn các thầy cô và học sinh ở những địa bàn còn khó khăn có thêm điều kiện giảng dạy, học tập.

Thượng tọa chia sẻ “Với địa điểm chúng ta nơi đây, khi đó cùng với ông Bí thư Tỉnh ủy vào thăm bà con khi lũ lụt thì thấy cơ sở vật chất còn rất khó khăn. Chúng tôi có kêu gọi Ngân hàng SHB chung tay để xây dựng ngôi trường khang trang. Đây chính là nguồn động viên đối với các thầy cô đã luôn luôn tận tụy vì sự nghiệp chăm lo trồng người cho các cháu học sinh ở những nơi khó khăn”.

Lễ khánh thành, bàn giao tòa nhà Trường Tiểu học Thanh Nưa - Phân hiệu Độc Lập

Trước đó, ngày 16-11, tại xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên, đã diễn ra lễ khánh thành, bàn giao Tòa nhà Trường Tiểu học Thanh Nưa - Phân hiệu Độc Lập. Công trình do Ngân hàng SHB tài trợ thông qua sự kết nối, vận động của Thượng tọa Thích Đức Thiện.

Dự lễ có ông Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo - Ủy ban Trung ương MTTQVN; bà Lò Thị Luyến, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên; bà Ngô Thu Hà, Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB).

Tòa nhà 3 tầng của Trường Tiểu học Thanh Nưa, Phân hiệu Độc Lập đã đón học sinh từ ngày khai giảng 5-9, sau hơn 7 tháng thi công.

Công trình do Ngân hàng SHB tài trợ, với tổng kinh phí khoảng 8 tỷ đồng, bao gồm: xây lắp, trang thiết bị và tư vấn. Những phòng học mới bổ sung điều kiện giảng dạy cho nhà trường, giúp thầy và trò có thêm sự yên tâm khi bước vào năm học 2026-2027.

Công trình do Ngân hàng SHB tài trợ thông qua sự kết nối, vận động của Thượng tọa Thích Đức Thiện

Theo Thượng tọa Thích Đức Thiện, công trình góp phần tạo nền tảng phát triển cho tỉnh Điện Biên nâng cao đời sống đồng bào và xây dựng vùng biên giới vững mạnh. Bên cạnh đội ngũ giáo viên tận tâm, cơ sở vật chất và trang thiết bị là điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng dạy và học. Vì vậy, việc kiên cố hóa trường lớp luôn là công việc được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Ban Trị sự Phật giáo tỉnh quan tâm, vận động các nguồn lực cùng thực hiện.

Thượng tọa khẳng định mỗi công trình còn là nguồn động viên để thầy cô bền bỉ với sự nghiệp "trồng người"; việc chung tay chăm lo cho học sinh cũng thể hiện tinh thần từ bi, phụng sự của Phật giáo trong đời sống.