Điện Biên: Khai mạc Phiên chợ thanh toán không tiền mặt

Phiên chợ diễn ra từ ngày 17-19/9, do Sở Công Thương tỉnh Điện Biên phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cùng các đơn vị liên quan tổ chức, trong khuôn khổ Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2026.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Phiên chợ thanh toán không tiền mặt tỉnh Điện Biên

Sự kiện quy tụ 30 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của tỉnh Điện Biên. Điểm nhấn của phiên chợ là người dân không chỉ tham quan, mua sắm mà còn được trực tiếp trải nghiệm nhiều phương thức thanh toán hiện đại như quét mã QR, thanh toán điện tử và các hình thức giao dịch không dùng tiền mặt.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lường Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Điện Biên cho biết, chương trình hướng tới việc giúp người dân tiếp cận các phương thức thanh toán hiện đại, an toàn, thuận tiện; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh từng bước ứng dụng nền tảng số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Các vị khách hào hứng tham quan phiên chợ

Không dừng ở hình thức mua bán trực tiếp, các sản phẩm tại phiên chợ còn được quảng bá thông qua livestream trên các nền tảng số. Cách thức này mở rộng khả năng tiếp cận sản phẩm địa phương tới người tiêu dùng, nhà phân phối và đối tác ngoài phạm vi phiên chợ.

Theo các đơn vị tổ chức, việc đưa thanh toán số vào hoạt động mua bán tại phiên chợ góp phần tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất, kinh doanh làm quen với phương thức giao dịch hiện đại, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong hoạt động thương mại trên địa bàn.

Khách hàng hào hứng với hình thức thanh toán chuyển khoản

Chia sẻ tại phiên chợ, chị Nguyễn Quỳnh Anh, người dân phường Điện Biên Phủ cho biết, việc mua nông sản và thanh toán không sử dụng tiền mặt mang lại sự thuận tiện trong giao dịch.

Sở Công Thương tỉnh Điện Biên đề nghị các cơ sở kinh doanh tham gia phiên chợ bảo đảm nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng hàng hóa và thực hiện niêm yết giá theo quy định.

Các đơn vị được khuyến khích chủ động ứng dụng mã QR, thanh toán điện tử, bán hàng trực tuyến và livestream để tăng khả năng tiếp cận khách hàng.

Thông qua hoạt động trải nghiệm và kết nối trực tiếp với người tiêu dùng, Phiên chợ thanh toán không tiền mặt tỉnh Điện Biên năm 2026 được kỳ vọng góp phần thúc đẩy thương mại điện tử, mở rộng phương thức thanh toán số và tạo thêm kênh quảng bá, tiêu thụ cho các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của địa phương.