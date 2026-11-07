Điện Biên: Khai mạc Ngày hội Cà phê Mường Ảng năm 2026

Ngày hội là sự kiện có ý nghĩa thiết thực nhằm tôn vinh cây cà phê, người trồng cà phê và những giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương; đồng thời quảng bá tiềm năng, thế mạnh, hình ảnh và con người Điện Biên đến với bạn bè, du khách trong và ngoài tỉnh.

Các đại biểu dự lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Minh Phú, Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhấn mạnh, cà phê là một trong những cây trồng chủ lực, có vai trò quan trọng trong cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh. Với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp, đặc biệt tại các vùng Mường Ảng, Tuần Giáo, cây cà phê đã góp phần tạo sinh kế, việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Những năm qua, diện tích, sản lượng và chất lượng cà phê của tỉnh từng bước được nâng lên, góp phần hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung và chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm.

Đồng chí đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền xã Mường Ảng trong tổ chức ngày hội. Đây là lễ hội cà phê đầu tiên được tổ chức trên địa bàn, thể hiện tinh thần đổi mới, khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương, gắn phát triển kinh tế nông nghiệp với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa và quảng bá du lịch.

Đồng chí Nguyễn Minh Phú, Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên phát biểu tại lễ khai mạc.

Để cà phê trở thành ngành hàng có giá trị kinh tế cao, đóng góp ngày càng lớn vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, các sở, ngành, doanh nghiệp, hợp tác xã và nhân dân tiếp tục quy hoạch, phát triển vùng nguyên liệu tập trung, bền vững; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng, năng suất và hiệu quả sản xuất; tăng cường liên kết trong chuỗi giá trị cà phê.

Đồng thời, chú trọng xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu cà phê Điện Biên, phát huy giá trị và bản sắc riêng của sản phẩm Arabica Mường Ảng; khuyến khích người dân chuyển đổi tư duy sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Các doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp tục đồng hành cùng địa phương và người dân trong đầu tư sản xuất, chế biến, xây dựng thương hiệu và tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định.

Tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc.

Ngày hội cà phê Mường Ảng năm 2026 là sự kiện có ý nghĩa, mở ra cơ hội quảng bá tiềm năng, thế mạnh vùng cà phê Mường Ảng, góp phần lan tỏa hình ảnh nông nghiệp, văn hóa và con người Điện Biên. Qua đó, từng bước đưa cà phê trở thành ngành hàng nông sản có giá trị, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.