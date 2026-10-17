Điện Biên: Khai mạc hội chợ thương mại quốc tế, kết nối giao thương

Tối 17/10, tại Quảng trường 7/5, phường Điện Biên Phủ, UBND tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương tổ chức khai mạc Hội chợ thương mại quốc tế Điện Biên năm 2026 với chủ đề “Điện Biên - Cầu nối giao thương, vươn tầm quốc tế”.

Dự khai mạc có ông Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên, Trưởng ban Tổ chức hội chợ; ông Bùi Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương; đại diện các tỉnh Bắc Lào, thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc; các hiệp hội, doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà đầu tư trong nước, quốc tế.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội chợ thương mại quốc tế Điện Biên năm 2026.

Kết nối giao thương, tạo động lực tăng trưởng

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên Lò Văn Cương nhấn mạnh, hội chợ là không gian kết nối giao thương, giúp doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác, phát triển hệ thống phân phối và mở rộng thị trường. Thông qua trao đổi thông tin, kết nối cung cầu, các cơ sở sản xuất có thêm cơ hội hình thành quan hệ tiêu thụ ổn định, từng bước tham gia các chuỗi liên kết bền vững.

Đối với Điện Biên, cơ hội này gắn với những sản phẩm có lợi thế như mắc ca, cà phê, nông sản, đặc sản và sản phẩm thủ công truyền thống. Tỉnh luôn xác định doanh nghiệp, hợp tác xã và các chủ thể sản xuất, kinh doanh là lực lượng quan trọng trong phát triển kinh tế, mở rộng thị trường và tạo việc làm cho người dân. Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường đối thoại, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên Lò Văn Cương phát biểu khai mạc.

9 tháng năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn Điện Biên tăng 9,81%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 16,87%. Du lịch đón 1,272 triệu lượt khách, tăng 18,31%; giá trị xuất nhập khẩu đạt gần 121 triệu USD, tăng 21,84%. Những kết quả này là nền tảng để tỉnh tiếp tục thúc đẩy thương mại, dịch vụ trong những tháng cuối năm.

Năm 2026, Điện Biên phấn đấu tăng trưởng GRDP 11,02%; để hoàn thành mục tiêu, quý IV cần đạt mức tăng gần 14%. Trong bối cảnh đó, hội chợ được tỉnh xác định là hoạt động kinh tế thiết thực, góp phần khai thác dư địa tăng trưởng. Những ngày diễn ra hội chợ được kỳ vọng tạo thêm doanh thu bán lẻ, đồng thời gia tăng nhu cầu lưu trú, ăn uống, vận tải, tham quan và các dịch vụ phục vụ người dân, du khách.

Thông qua Hội chợ, sản phẩm của đồng bào các dân tộc, hợp tác xã, cơ sở sản xuất ở vùng cao, biên giới có thêm cơ hội đến với người tiêu dùng và nhà phân phối trong nước, quốc tế. Những đơn hàng, hợp đồng, thỏa thuận hợp tác được ký kết sẽ là tiền đề hình thành các liên kết sản xuất, tiêu thụ ổn định, lâu dài; thúc đẩy thương mại biên giới, xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu và dịch vụ logistics. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng khu vực thương mại, dịch vụ và tăng trưởng GRDP của tỉnh trong năm 2026 cũng như những năm tiếp theo. Đây cũng là dịp để hình ảnh Điện Biên - vùng đất lịch sử, giàu bản sắc, thân thiện và hội nhập - được lan tỏa rộng rãi tới bạn bè trong nước và quốc tế, mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác đầu tư, phát triển du lịch.

Phát huy lợi thế cửa khẩu, xây dựng chuỗi giá trị bền vững

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Bùi Quang Hưng khẳng định, lợi thế kết nối của Điện Biên được xác định từ vị trí tiếp giáp Lào và Trung Quốc, cùng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang và Cảng hàng không Điện Biên Phủ. Bên cạnh các điều kiện giao thương, giá trị lịch sử, văn hóa và thiên nhiên là nguồn lực để địa phương quảng bá điểm đến. Chuỗi sự kiện tại hội chợ thương mại quốc tế Điện Biên năm 2026 hướng tới khai thác những lợi thế này, gắn thương mại với đầu tư và du lịch.

Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Bùi Quang Hưng phát biểu tại buổi lễ.

Cùng với tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang đã được khởi công, cảng hàng không đã được nâng cấp và các sản phẩm chủ lực như gạo, cà phê, chè, mắc ca, cây ăn quả và chăn nuôi đại gia súc đã có chỗ đứng trên thị trường, Điện Biên đang có thêm nhiều điều kiện thuận lợi để mở rộng giao thương với thị trường trong nước và khu vực. 9 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh ước đạt gần 121 triệu USD, tăng gần 22% so với cùng kỳ, cho thấy dư địa thương mại biên giới đang từng bước được khơi mở.

Tuy nhiên, khi cạnh tranh thương mại ngày càng dựa vào tiêu chuẩn, thương hiệu và năng lực chuỗi cung ứng, xúc tiến thương mại, Điện Biên cần hướng tới mục tiêu cao hơn việc đưa hàng hóa qua cửa khẩu, đó là hình thành hệ sinh thái thương mại phía sau cửa khẩu, từ vùng nguyên liệu đạt chuẩn, chế biến, thương hiệu đến logistics, thương mại điện tử, chuyển từ quan hệ mua - bán sang những mối liên kết dài hạn trong chuỗi giá trị.

Trên tinh thần đó, Cục Xúc tiến thương mại sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Điện Biên để triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ thiết thực nhằm gia tăng hiệu quả thương mại biên giới và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập sâu rộng. Đồng thời, tập trung mở rộng hệ thống kết nối cung - cầu giữa các địa phương Việt Nam và các nước láng giềng, đẩy mạnh xúc tiến thương mại gắn với thương mại điện tử xuyên biên giới, từ đó mở ra những kênh giao thương mới linh hoạt, tốc độ cao và bền vững.

Hội chợ thương mại quốc tế Điện Biên năm 2026 thu hút đông đảo người dân và du khách.

Hội chợ thương mại quốc tế Điện Biên năm 2026 có quy mô 230 gian hàng của hơn 120 doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị trong nước và quốc tế, giới thiệu các nhóm hàng nông sản, sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng và đặc sản vùng miền. Sự kiện diễn ra từ ngày 17 - 22/10, gắn hoạt động giới thiệu hàng hóa với kết nối đầu tư, thương mại và du lịch, mở thêm cơ hội quảng bá sản phẩm, kết nối thị trường và hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam, Lào, Trung Quốc.