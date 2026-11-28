Tham dự Lễ khai mạc có ông Nguyễn Minh Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên; ông Trần Hải Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên; các đại biểu, cùng đông đảo các vận động viên.

Các đại biểu, vận động viên tham dự Lễ khai mạc.

Đây là lần thứ hai giải chạy địa hình được tỉnh Điện Biên tổ chức, từng bước khẳng định hướng đi trong việc phát triển các sự kiện thể thao gắn với lịch sử, văn hóa và du lịch và dần hình thành một giải thi đấu chuyên nghiệp, hướng tới vươn tầm quốc gia.

Giải được tổ chức với 3 cự ly thi đấu gồm: 6 km, 16 km và 26 km, phù hợp với nhiều đối tượng, trình độ và khả năng chinh phục của các vận động viên.

Các vận động viên xuất phát tại cự ly 6 km.

Giải chạy đã thu hút gần 1.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và người yêu thể thao tham gia; trong đó có gần 300 vận động viên ngoài tỉnh đăng ký tranh tài. Đặc biệt là sự góp mặt của nhiều vận động viên Top đầu về chạy địa hình đến từ các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Vận động viên Hàng A Giang đã xuất sắc cán đích ở cự ly 26 km.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Trần Hải Hà khẳng định: Giải đấu là hoạt động thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Điện Biên – vùng đất lịch sử anh hùng, giàu bản sắc văn hóa, có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và con người thân thiện, mến khách.

Chúng tôi kỳ vọng mỗi vận động viên, mỗi du khách khi đến với Mường Phăng sẽ trở thành một sứ giả tích cực giới thiệu hình ảnh Điện Biên đến với bạn bè trong nước và quốc tế; qua đó từng bước xây dựng Giải trở thành sản phẩm thể thao – du lịch đặc trưng, được tổ chức thường niên và có sức lan tỏa rộng rãi.

Chinh phục đỉnh Pu Tó Cọ là hành trình của sức bền, ý chí và nghị lực. Tôi mong muốn các vận động viên phát huy tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng; thi đấu hết mình, chấp hành nghiêm Điều lệ và hướng dẫn của Ban Tổ chức, tuyệt đối bảo đảm an toàn, giữ gìn môi trường và cảnh quan di tích lịch sử.

Mong rằng mỗi bước chạy sẽ là một dấu ấn đẹp, mỗi vận động viên sẽ là một đại sứ quảng bá hình ảnh Điện Biên; và niềm vui lớn nhất không chỉ là chạm tới đích đến, mà còn là chiến thắng chính mình, được trải nghiệm trên mảnh đất lịch sử và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của thể thao.