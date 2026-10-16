Điện Biên huy động gần 8 tỷ đồng chăm lo an sinh qua 'Phiên chợ 0 đồng'

Ngày 16/10, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, chương trình “Phiên chợ 0 đồng - Ấm tình biên cương” được tổ chức với nhiều hoạt động hỗ trợ y tế, giáo dục, sinh kế và đời sống người dân.

Phiên chợ 0 đồng tại Điện Biên

Chương trình do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên và các đơn vị tài trợ thực hiện, bố trí 5 khu vực hoạt động, gồm hỗ trợ thủ tục công dân số, chăm sóc sức khỏe, trao tặng nhu yếu phẩm, hỗ trợ học sinh và trao sinh kế sản xuất.

Phiên chợ 0 đồng do Công an tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức

Một trong những hoạt động trọng tâm là khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho khoảng 2.000 người dân thuộc xã Thanh Nưa, phường Điện Biên Phủ và phường Mường Thanh. Đội ngũ y tế của Bệnh viện 7/5 cùng các đơn vị đồng hành thực hiện khám tổng quát, siêu âm, khám nha khoa và cấp thuốc, ưu tiên người cao tuổi, trẻ em khuyết tật và các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Bà con phấn khởi tới Phiên chợ 0 đồng

Bên cạnh chăm sóc sức khỏe, ban tổ chức trao hơn 1.000 suất quà, trong đó có hơn 600 suất nhu yếu phẩm thiết yếu và 15 xe đạp dành tặng học sinh vượt khó. Những phần quà góp phần chia sẻ khó khăn, hỗ trợ người dân và tiếp thêm điều kiện học tập cho trẻ em có hoàn cảnh còn thiếu thốn.

Đáng chú ý, chương trình chú trọng hỗ trợ sinh kế, hướng đến giúp các hộ gia đình từng bước ổn định cuộc sống. Theo đó, 150 hộ được trao cây giống, con giống để phát triển trồng trọt, chăn nuôi, tạo thêm điều kiện phát triển kinh tế gia đình.

Nhiều mặt hàng nông sản, con giống được trao tặng cho bà con Điện Biên tại Phiên chợ 0 đồng

Dịp này, các nhà tài trợ cũng trao kinh phí gần 8 tỷ đồng nhằm hỗ trợ xây dựng trường học, nhà tình nghĩa, nâng cấp dịch vụ y tế và giúp đỡ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo tại địa phương.

Với các hoạt động kết hợp giữa hỗ trợ trước mắt và tạo sinh kế lâu dài, “Phiên chợ 0 đồng - Ấm tình biên cương” góp phần huy động nguồn lực xã hội chăm lo đời sống người dân Điện Biên, nhất là những trường hợp còn nhiều khó khăn. Qua đó, chương trình lan tỏa tinh thần sẻ chia, tăng cường gắn kết cộng đồng và tiếp thêm nguồn lực cho công tác an sinh xã hội tại địa phương.