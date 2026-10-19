Điện Biên hút 7.500 tỷ đồng, đón vốn đầu tư vào 3 lĩnh vực trọng tâm

Ngày 19/10, phát biểu tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư quốc tế năm 2026, ông Trần Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Theo ông Trần Tiến Dũng, Điện Biên có vị trí đặc biệt khi là tỉnh duy nhất của Việt Nam có chung đường biên giới với cả Lào và Trung Quốc. Đây không chỉ là địa bàn có ý nghĩa chiến lược về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, mà còn có tiềm năng trở thành điểm kết nối giao thương, đầu tư và hợp tác phát triển giữa ba nước.

Trên cơ sở đó, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên đề nghị các nhà đầu tư quan tâm, hợp tác trên ba lĩnh vực trọng tâm, gắn với lợi thế của tỉnh và yêu cầu phát triển bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng phát biểu tại sự kiện

Ba lĩnh vực trọng tâm thu hút đầu tư

Thứ nhất, phát triển hạ tầng kết nối, logistics, thương mại biên giới và công nghiệp chế biến. Tỉnh định hướng từng bước hình thành các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị liên kết giữa Điện Biên, Luang Prabang (Lào) và Vân Nam (Trung Quốc), qua đó mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả giao thương và thúc đẩy hợp tác kinh tế xuyên biên giới.

Thứ hai, phát triển nông nghiệp hàng hóa, chế biến sâu gắn với kinh tế xanh. Điện Biên ưu tiên thu hút các dự án ứng dụng công nghệ hiện đại, phát triển vùng nguyên liệu, nâng cao giá trị nông sản, bảo vệ môi trường và tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Thứ ba, phát triển du lịch lịch sử, văn hóa, sinh thái và nghỉ dưỡng. Tỉnh mong muốn tăng cường liên kết với Luang Prabang và Vân Nam để xây dựng các tuyến, sản phẩm du lịch đặc sắc, kết nối di sản, văn hóa và cảnh quan thiên nhiên, tạo thêm sức hút đối với du khách trong nước và quốc tế.

Ba định hướng trên được kỳ vọng góp phần khai thác tốt hơn tiềm năng của Điện Biên, đồng thời mở rộng không gian hợp tác với các địa phương trong khu vực, tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp tham gia vào các chuỗi giá trị liên vùng và xuyên biên giới.

Sự kiện thu hút đông đảo đại biểu, nhà đầu tư tham dự

Lấy hiệu quả của doanh nghiệp làm thước đo

Để tạo niềm tin cho nhà đầu tư, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khẳng định, tỉnh sẽ lấy sự hài lòng và thành công của doanh nghiệp làm một trong những thước đo hiệu quả điều hành; chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi theo quy định pháp luật để các dự án được triển khai nhanh chóng, hiệu quả và bền vững.

Điện Biên sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai thông tin quy hoạch, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và chủ động phối hợp với các đối tác để cụ thể hóa những nội dung hợp tác đạt được tại hội nghị.

Theo ông Trần Tiến Dũng, hiệu quả của hoạt động xúc tiến đầu tư không chỉ nằm ở số lượng thỏa thuận được ký kết, mà quan trọng hơn là khả năng hiện thực hóa thành các dự án, tạo việc làm và mang lại giá trị thiết thực cho người dân, doanh nghiệp tại các địa phương tham gia hợp tác.

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên trao Quyết định chấp thuận nhà đầu tư tại sự kiện.

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư quốc tế năm 2026 giữa tỉnh Điện Biên (Việt Nam), tỉnh Luang Prabang (Lào) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) diễn ra sáng 19/10, thu hút khoảng 950 đại biểu là doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế tham dự, tìm hiểu cơ hội hợp tác.

Tại hội nghị, tỉnh Điện Biên trao 20 quyết định chấp thuận đầu tư cho các nhà đầu tư, với tổng vốn hơn 7.500 tỷ đồng; đồng thời ký 6 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng vốn cam kết hơn 12.000 tỷ đồng.

Sự kiện là dịp để các bên tăng cường kết nối, trao đổi về tiềm năng và định hướng hợp tác, đồng thời mở rộng cơ hội thu hút nguồn lực đầu tư vào những lĩnh vực có lợi thế. Việc chuyển hóa các cơ hội thành dự án cụ thể sẽ là yếu tố quan trọng để Điện Biên nâng cao năng lực kết nối khu vực, phát triển kinh tế và cải thiện đời sống người dân.