Điện Biên hướng dẫn sử dụng nước tiết kiệm

Tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh tại Điện Biên đạt gần 97%.

Từ hướng dẫn chuyên môn đến thói quen sử dụng nước

Nước sinh hoạt là nhu cầu thiết yếu của mỗi gia đình, nhưng để có nguồn nước an toàn, ổn định, không chỉ cần công trình cấp nước mà còn đòi hỏi sự phối hợp trong quản lý, vận hành và ý thức giữ gìn của người sử dụng.

Tại Điện Biên, Sở Nông nghiệp và Môi trường (Sở NN&MT) đang tăng cường tham mưu quản lý nhà nước về nước sạch nông thôn, theo dõi hoạt động các công trình tập trung và hướng dẫn địa phương sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hiệu quả.

“Trước đây, gia đình tôi chủ yếu chú ý đến việc có nước để dùng. Sau khi được hướng dẫn, chúng tôi quan tâm hơn đến vệ sinh dụng cụ chứa nước, kiểm tra đường ống và khóa vòi khi không sử dụng. Nếu phát hiện nước chảy yếu hoặc có dấu hiệu bất thường, gia đình sẽ báo cho người quản lý công trình để kiểm tra” – ông Cà Văn Diên, người dân xã Thanh An chia sẻ.

Câu chuyện từ mỗi hộ gia đình cũng phản ánh yêu cầu lớn hơn đối với công tác cấp nước nông thôn: không chỉ đưa nước đến nơi ở mà còn phải bảo đảm nguồn nước được sử dụng an toàn, tiết kiệm và ổn định.

Đến nay, tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh ở Điện Biên đạt 96,89%, trong khi tỷ lệ sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn là 20,01%. Phần lớn người dân đã tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh, nhưng khả năng tiếp cận nước sạch đáp ứng quy chuẩn vẫn còn thấp.

Quản lý nguồn nước sạch tại Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên.

Trong năm 2026, Sở NN&MT tiếp tục rà soát, đánh giá nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt tại khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; theo dõi tình hình hoạt động của các công trình cấp nước sạch tập trung và công tác cấp nước an toàn. Đồng thời, đơn vị hướng dẫn nâng cao tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch, triển khai hướng dẫn xây dựng kế hoạch cấp nước an toàn khu vực nông thôn cấp tỉnh và hướng dẫn kỹ thuật cung cấp nước sạch đạt chuẩn quy mô hộ gia đình.

Sở NN&MT đã triển khai Quyết định số 114/QĐ-TL-NS ngày 14/7/2026 về hướng dẫn xây dựng kế hoạch cấp nước an toàn khu vực nông thôn cấp tỉnh và Quyết định số 115/QĐ-TL-NS ngày 17/7/2026 về hướng dẫn kỹ thuật cung cấp nước sạch đạt chuẩn quy mô hộ gia đình. Cùng với đó, công tác xây dựng bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn, báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu cấp nước sạch đến năm 2030 và cập nhật dữ liệu chuyên ngành cũng được đôn đốc triển khai.

Những nhiệm vụ này tạo cơ sở để địa phương đánh giá nhu cầu, xác định khó khăn trong cấp nước và lựa chọn giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế. Từ hướng dẫn chuyên môn, yêu cầu đặt ra là đưa kiến thức sử dụng nước an toàn, tiết kiệm đến từng hộ gia đình. Người dân cần sử dụng nước phù hợp với nhu cầu, kiểm tra vòi và đường ống để phát hiện rò rỉ, hạn chế thất thoát; không xả rác, chất thải làm ô nhiễm khu vực lấy nước; đồng thời phối hợp với tổ quản lý khi công trình gặp sự cố

Hướng dẫn từ công trình đến từng hộ dân

Để cải thiện chất lượng cấp nước nông thôn, Sở NN&MT Điện Biên đang thực hiện vai trò tham mưu quản lý nhà nước, rà soát nhu cầu sử dụng nước tại khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đồng thời theo dõi tình hình hoạt động của các công trình cấp nước tập trung và công tác cấp nước an toàn.

Trong 9 tháng năm 2026, Sở triển khai hướng dẫn xây dựng kế hoạch cấp nước an toàn khu vực nông thôn cấp tỉnh và hướng dẫn kỹ thuật cung cấp nước sạch đạt chuẩn quy mô hộ gia đình. Công tác rà soát, chuẩn hóa dữ liệu cấp nước sinh hoạt nông thôn cũng được thực hiện nhằm phục vụ theo dõi, đánh giá và xây dựng giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tế.

Ông Nguyễn Văn Tới, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Điện Biên cho biết: “Cấp nước an toàn không chỉ là đầu tư xây dựng công trình mà còn bao gồm quản lý, vận hành, theo dõi chất lượng nguồn nước và chủ động xử lý những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến việc cấp nước. Sở phối hợp, hướng dẫn địa phương rà soát nhu cầu, nâng cao trách nhiệm của đơn vị quản lý và tuyên truyền để người dân sử dụng nước tiết kiệm, giữ vệ sinh nguồn nước, kịp thời phản ánh khi phát hiện sự cố”.

Một mắt xích quan trọng là tổ chức quản lý, vận hành công trình. Sở NN&MT đang đôn đốc thành lập các tổ chức thủy lợi cơ sở và tổ quản lý, vận hành công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung. Khi có đầu mối chịu trách nhiệm, việc kiểm tra hệ thống, phát hiện rò rỉ, sửa chữa hư hỏng và tiếp nhận phản ánh của người dân sẽ thuận lợi hơn.

Việc bảo vệ nguồn nước cũng cần được nhìn từ những công trình thủy lợi phục vụ sản xuất và điều tiết dòng chảy. Tại Đại thủy nông Nậm Rốm, Sở NN&MT tiếp tục đôn đốc thu gom, xử lý rác thải, nạo vét và khơi thông dòng chảy. Hoạt động này góp phần duy trì khả năng vận hành công trình, đồng thời nhắc nhở cộng đồng về trách nhiệm không xả rác, không làm ảnh hưởng đến dòng chảy và môi trường nước.

Người dân xã Pu Nhi sử dụng nước tự chảy.

Địa hình miền núi, dân cư phân tán và điều kiện hạ tầng không đồng đều đặt ra những khó khăn riêng trong việc bảo đảm nước sạch tại Điện Biên. Vì vậy, giải pháp không thể chỉ dừng ở tuyên truyền chung mà cần căn cứ tình trạng từng công trình, nhu cầu từng khu dân cư và khả năng tổ chức vận hành tại chỗ. Với những hộ chưa được tiếp cận nước sạch đạt quy chuẩn, việc hướng dẫn kỹ thuật cung cấp nước sạch quy mô hộ gia đình cần đi cùng tư vấn về bảo vệ nguồn, lưu trữ và sử dụng nước an toàn.

Sử dụng nước tiết kiệm cũng cần gắn với điều kiện nguồn cung. Sở NN&MT đã chỉ đạo theo dõi nguồn nước hồ chứa, kiểm tra những khu vực có nguy cơ thiếu nước, duy tu và sửa chữa công trình, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng phương án sử dụng nước hiệu quả. Khi nguồn nước có nguy cơ thiếu hụt, việc điều tiết hợp lý và hạn chế lãng phí càng trở nên cần thiết đối với cả sinh hoạt lẫn sản xuất.

Từ công tác quản lý của ngành chuyên môn đến hành động của mỗi hộ gia đình, bảo vệ nguồn nước là trách nhiệm chung. Công trình được vận hành tốt sẽ tạo điều kiện cấp nước ổn định; người dân sử dụng đúng cách và giữ vệ sinh sẽ góp phần bảo vệ chất lượng nguồn nước. Đó là nền tảng để Điện Biên từng bước nâng cao khả năng tiếp cận nước sạch, giảm lãng phí và bảo đảm nguồn nước phục vụ đời sống lâu dài.