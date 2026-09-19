Điện Biên: Hơn 50.000 lượt tương tác tại phiên megalivestream

Trong khuôn khổ Phiên chợ thanh toán không tiền mặt tỉnh Điện Biên năm 2026, phiên mega livestream tổ chức ngày 18/9 đã mở thêm một không gian quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của Điện Biên đến với người tiêu dùng cả nước.

Phiên chợ thanh toán không tiền mặt tỉnh Điện Biên năm 2026 diễn ra từ ngày 17 đến 19/9, với 30 gian hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, chủ thể OCOP và các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán số.

Tại phiên chợ, tỉnh Điện Biên không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn tạo điều kiện để người dân trải nghiệm các phương thức thanh toán hiện đại. Các cơ sở kinh doanh được khuyến khích sử dụng mã QR, thanh toán điện tử, bán hàng trực tuyến và livestream để quảng bá sản phẩm.

KOC Trang Sumi Beauty và đại diện doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm tại phiên megalivestream

Trong khuôn khổ phiên chợ, Sở Công Thương tỉnh Điện Biên phối hợp cùng Trung tâm Phát triển thương mại điện tử (eComDX) - Cục Thương mại điện tử, Bộ Công Thương tổ chức phiên megalivestream với các sản phẩm mang đậm dấu ấn của Điện Biên như mật ong, hạt mắc ca, cà phê, gạo lứt, miến dong, lạp xưởng, thịt gác bếp, sản phẩm dệt thổ cẩm, chuối sấy, trà hoa đu đủ đực, bì trâu phồng, khẩu xén sắn… Qua phần chia sẻ của KOC Trang Sumi Beauty và các KOC chuyên nghiệp, các sản phẩm được giới thiệu trực quan và sống động, góp phần đưa sản phẩm địa phương vượt qua giới hạn về khoảng cách địa lý và tiếp cận thêm nhiều khách hàng trên môi trường trực tuyến.

Phiên megalivestream có hơn 50.000 lượt tương tác, thời điểm cao nhất có tới 1.000 mắt xem, cho thấy sự quan tâm của người tiêu dùng khắp mọi miền đất nước đối với những sản phẩm Điện Biên có trong phiên live mang đậm chất Tây Bắc là rất lớn.

Theo Sở Công Thương, hoạt động livestream được tổ chức với mục tiêu giúp doanh nghiệp và người dân Điện Biên làm quen, từng bước thực hành phương thức bán hàng trên môi trường số, từ việc giới thiệu sản phẩm, tiếp cận khách hàng đến kết nối đơn hàng trực tuyến.

Đại diện Ban Tổ chức chụp ảnh chung cùng các chủ thể doanh nghiệp

Cùng với đó, hoạt động livestream được tổ chức trong Phiên chợ thanh toán không tiền mặt tạo nên sự kết nối giữa hai xu hướng: bán hàng trên nền tảng số và thanh toán trên môi trường số.

Điều này giúp hình thành một chuỗi tương đối liền mạch: sản phẩm được giới thiệu trên livestream, khách hàng tương tác và lựa chọn sản phẩm, đơn hàng được kết nối với khâu vận chuyển, còn thanh toán có thể thực hiện bằng phương thức điện tử.

Từ góc nhìn đó, phiên livestream không đơn giản chỉ là một hoạt động trong khuôn khổ phiên chợ. Đây là cơ hội để các chủ thể sản xuất, kinh doanh tại Điện Biên trực tiếp trải nghiệm một phương thức vận hành mới hiệu quả hơn và phù hợp xu hướng hiện nay.

Hoạt động livestream tại Phiên chợ thanh toán không tiền mặt ngày 18/9 có thể được xem như một bước nối giữa gian hàng truyền thống - nội dung số - bán hàng trực tuyến - thanh toán số.