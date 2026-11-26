Ngày 26/11, Hội Nông dân tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2021–2026.

Dự hội nghị có ông Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên; nhà báo Nguyễn Văn Hoài, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; bà Cao Thị Tuyết Lan, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Trần Quý Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cùng đại diện các cấp Hội và hội viên tiêu biểu.

Đại diện nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn tỉnh Điện Biên chia sẻ kinh nghiệm tại hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, giai đoạn 2021–2026, toàn tỉnh có hơn 7.000 hộ nông dân đăng ký tham gia phong trào mỗi năm; hơn 3.500 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, tăng hơn 500 hộ so với giai đoạn 2016–2021. Toàn tỉnh hiện có 90.820 hội viên nông dân.

Phong trào đã thúc đẩy nông dân đổi mới tư duy, chuyển dần từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa, tăng cường liên kết và phát triển kinh tế tập thể. Qua đó, góp phần hình thành các chi hội, tổ hội nghề nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp và phát triển sản phẩm OCOP mang đặc trưng địa phương.

Đáng chú ý, nhiều hộ sản xuất, kinh doanh giỏi đã tích cực hỗ trợ hội viên khó khăn phát triển kinh tế, tạo việc làm, đóng góp ngày công, hiến đất xây dựng công trình nông thôn mới. Qua đó, tinh thần đoàn kết, tương trợ và ý chí vươn lên làm giàu chính đáng ngày càng lan tỏa trong cộng đồng.

Đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyến BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Mùa A Vảng ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế của sản xuất nông nghiệp địa phương như quy mô còn nhỏ lẻ, liên kết chuỗi giá trị thiếu bền vững, tình trạng được mùa mất giá vẫn xảy ra; hạ tầng bảo quản, chế biến chưa đồng bộ, ứng dụng công nghệ cao và thương mại điện tử còn hạn chế.

Để phong trào phát triển thực chất trong giai đoạn 2026–2031, Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên đề nghị các cấp Hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, khơi dậy khát vọng làm giàu chính đáng; hỗ trợ nông dân cơ cấu lại sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung, xanh và bền vững.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc và kết nối thị trường; phát huy vai trò các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi trong dẫn dắt tổ hợp tác, hợp tác xã và xây dựng chuỗi liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành, ngân hàng và doanh nghiệp tăng cường hỗ trợ nông dân về vốn, khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề và tiêu thụ sản phẩm; nghiên cứu chính sách tạo điều kiện để những hộ sản xuất có quy mô, tiềm năng phát triển thành doanh nghiệp nông nghiệp.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 20 cá nhân; Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen cho 25 hội viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào giai đoạn 2021–2026.