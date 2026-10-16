Điện Biên: Hơn 1,4 tỷ đồng đăng ký ủng hộ Quỹ Vì người nghèo năm 2026

Chiều 16/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức lễ phát động Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2026. Đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì buổi lễ.

Dự lễ phát động có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cao Thị Tuyết Lan, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trịnh Đức Thiêm, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên Mùa A Vảng kêu gọi tập thể, cá nhân ủng hộ Quỹ Vì người nghèo năm 2026.

Huy động nguồn lực, đáp ứng nhu cầu an sinh

Theo thống kê, từ tháng 9/2025 đến tháng 8/2026, Quỹ Vì người nghèo các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp nhận hơn 18 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ vận động được và nguồn quỹ dư, Ban vận động Quỹ các cấp đã phân bổ hơn 29 tỷ đồng để triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội.

Tuy nhiên, nhu cầu hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Điện Biên vẫn còn lớn. Toàn tỉnh hiện có 25.541 hộ nghèo, chiếm 17,78% và 18.748 hộ cận nghèo, chiếm 13,05%. Đáng chú ý, trên 7.200 hộ gia đình có nhu cầu hỗ trợ về nhà ở, trong đó gần 6.000 hộ cần xây dựng nhà mới và trên 1.200 hộ cần sửa chữa.

Những con số này cho thấy việc huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong hỗ trợ người nghèo cải thiện điều kiện sống, từng bước ổn định sinh kế và nâng cao khả năng tự vươn lên.

Các tài khoản tiếp nhận ủng hộ

Phát động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo năm 2026, đồng chí Mùa A Vảng ghi nhận, cảm ơn sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong công tác chăm lo đời sống người nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững của tỉnh.

Đồng chí nhấn mạnh ý nghĩa của việc phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc; đồng thời kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, cán bộ, hội viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân tiếp tục chung tay ủng hộ Quỹ Vì người nghèo các cấp.

Lan tỏa tinh thần sẻ chia, chung tay giảm nghèo bền vững

Hưởng ứng lời kêu gọi tại chương trình, 64 tập thể và 22 cá nhân đã ủng hộ, đăng ký ủng hộ Quỹ Vì người nghèo tỉnh Điện Biên với tổng số tiền 1,446 tỷ đồng. Đây là nguồn lực góp phần bổ sung kinh phí thực hiện các hoạt động hỗ trợ người nghèo và những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tỉnh tiếp nhận ủng hộ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản Quỹ Vì người nghèo tỉnh Điện Biên số 127000096637 tại VietinBank hoặc số 7066363636 tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Điện Biên. Việc đóng góp được thực hiện trên tinh thần tự nguyện.

Đại biểu ủng hộ Quỹ Vì người nghèo tại lễ phát động.

Cũng tại buổi lễ, các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh được trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2026 là dịp tiếp tục kết nối sự chung tay của cộng đồng, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội nhằm hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Cùng với việc huy động nguồn lực, yêu cầu đặt ra là sử dụng quỹ đúng mục đích, đúng đối tượng, bảo đảm công khai, minh bạch, để sự sẻ chia được chuyển hóa thành những hỗ trợ thiết thực, góp phần cải thiện đời sống và tạo nền tảng cho giảm nghèo bền vững tại Điện Biên.