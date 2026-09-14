Điện Biên: Hơn 1.200 học sinh được tuyên truyền về an toàn giao thông và an ninh mạng

Hơn 1.200 học sinh Trường THCS và THPT Quài Tở tham gia chương trình ngoại khóa tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông và an ninh mạng

Ngày 14.9, Trường THCS và THPT Quài Tở, xã Quài Tở, tỉnh Điện Biên tổ chức chương trình ngoại khóa tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và phòng, chống tội phạm trên không gian mạng năm học 2026-2027.

Tham dự chương trình có cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông Tuần Giáo, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Điện Biên; Tổ Cảnh sát trật tự Công an xã Quài Tở; Ban Giám hiệu cùng 68 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 1.204 học sinh nhà trường.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Cảnh sát giao thông đã phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; các quy định liên quan trực tiếp đến học sinh khi tham gia giao thông; những hành vi vi phạm thường gặp và mức xử phạt theo quy định.

Nội dung tuyên truyền tập trung giúp học sinh nhận biết các hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn, có trách nhiệm.

Cán bộ Công an phổ biến các quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và phòng, chống tội phạm trên không gian mạng

Cùng với kiến thức về trật tự, an toàn giao thông, chương trình dành thời gian tuyên truyền về an toàn trên không gian mạng. Học sinh được hướng dẫn nhận diện một số phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lợi dụng internet, mạng xã hội để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Thông qua các tình huống và nội dung phổ biến, học sinh được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng phòng ngừa rủi ro, sử dụng internet và mạng xã hội an toàn, chủ động bảo vệ bản thân trước những nguy cơ trên không gian mạng.

Chương trình ngoại khóa đưa kiến thức pháp luật đến gần học sinh bằng những nội dung thiết thực, gắn với các tình huống thường gặp trong học tập và cuộc sống. Qua đó, góp phần xây dựng văn hóa giao thông, nâng cao kỹ năng phòng ngừa rủi ro và tạo môi trường học đường an toàn, lành mạnh trong năm học 2026-2027.