Điện Biên hoàn thành xuất sắc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh

Tham dự diễn tập có Trung tướng Trần Văn Bắc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 2, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 2; đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội; lực lượng vũ trang, các địa phương trong tỉnh và lãnh đạo các tỉnh trong khu vực.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Tiến Dũng và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thành Đô tặng Bằng khen cho các cá nhân.

Đánh giá kết quả diễn tập, Trung tướng Trần Văn Bắc khẳng định: Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Điện Biên năm 2026 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đảm bảo kế hoạch, mục đích, yêu cầu đề ra. Đề nghị các địa phương, đơn vị trong Quân khu tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; chủ động nắm chắc tình hình, xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ. Xây dựng thế trận lòng dân gắn với phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các phương án phòng thủ, kế hoạch chiến đấu; tăng cường luyện tập, diễn tập, bảo đảm sẵn sàng lực lượng, phương tiện xử trí hiệu quả các tình huống về quốc phòng, an ninh và phòng thủ dân sự.

Nhân dịp này, Chính ủy Quân khu 2 tặng Bằng khen cho 8 tập thể, 10 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen cho 20 tập thể, 60 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026.