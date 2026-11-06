Điện Biên hoàn thành 100% số hóa văn bằng chứng chỉ và tạo lập học bạ số

Điểm cầu tỉnh Điện Biên dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số ngành Giáo dục.

Sáng 6/11, Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số ngành Giáo dục được tổ chức. Dự tại điểm cầu tỉnh Điện Biên có ông Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các Sở, ngành tỉnh Điện Biên.

Theo báo cáo của tỉnh Điện Biên, quá trình triển khai chuyển đổi số ngành Giáo dục tại địa phương gặp không ít khó khăn do đặc thù tỉnh miền núi, biên giới, địa bàn rộng, dân cư phân tán, nhiều cơ sở giáo dục nằm ở vùng sâu, vùng xa. Hạ tầng, thiết bị và nhân lực công nghệ thông tin còn hạn chế, trong khi khối lượng hồ sơ cần số hóa lớn, dữ liệu qua nhiều thời kỳ cần được rà soát, đối chiếu.

Đặc biệt, việc cập nhật thông tin đơn vị, chứng thư số sau sắp xếp tổ chức cũng đặt ra yêu cầu phải xử lý đồng thời nhiều nhiệm vụ trong thời gian ngắn.

Trước thực tế đó, UBND tỉnh Điện Biên xác định số hóa dữ liệu ngành Giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ và kết quả thực hiện.

Tỉnh đã cụ thể hóa nhiệm vụ trong Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số; thành lập Tổ công tác đặc biệt về số hóa dữ liệu ngành Giáo dục, do Giám đốc Sở GD&ĐT làm Tổ trưởng. Đồng thời, huy động sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Sở GD&ĐT Điện Biên chủ động thành lập các tổ số hóa, phân công rõ đầu mối phụ trách, theo dõi tiến độ và báo cáo kết quả hằng ngày. Các tổ công tác trực tiếp hướng dẫn từng đơn vị xử lý vướng mắc trong quá trình rà soát hồ sơ, chuẩn hóa dữ liệu, thực hiện ký số và đồng bộ thông tin lên hệ thống.

Cùng với đó, các cơ sở giáo dục, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đã tích cực tham gia thực hiện. Sự phối hợp của Công an tỉnh, các sở, ngành, đơn vị cung cấp giải pháp và bộ phận kỹ thuật của Bộ GD&ĐT góp phần quan trọng giúp địa phương hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Đại biểu tham dự Hội nghị.

Với sự chỉ đạo đồng bộ và quyết tâm của toàn ngành, Điện Biên đã hoàn thành số hóa 420.267 văn bằng, chứng chỉ, đạt 100%. Toàn bộ dữ liệu được cập nhật lên hệ thống của Bộ GD&ĐT và hoàn thành ký số.

Đối với học bạ số, tỉnh đã hoàn thành tạo lập, ký số 153.206 hồ sơ, đạt 100%; trong đó phát hành thành công 153.203 học bạ. Công tác ký số hồ sơ trong toàn ngành cũng đạt kết quả tích cực. Tỷ lệ ký số hồ sơ trường đạt 100%; hồ sơ lớp đạt 99,97%; hồ sơ học sinh, trẻ em đạt 99,95%; hồ sơ cán bộ, giáo viên đạt 99,74%.

Với những nỗ lực trên, Điện Biên đã được Bộ GD&ĐT ghi nhận, biểu dương thuộc nhóm địa phương hoàn thành, cơ bản hoàn thành phát hành học bạ số. Tỉnh cũng là một trong hai địa phương hoàn thành ký số hồ sơ tại 100% cơ sở giáo dục mầm non. Tỷ lệ ký số hồ sơ học sinh phổ thông tại thời điểm đánh giá đạt 99,3%, đứng thứ hai cả nước.

Kết quả trên có ý nghĩa đặc biệt đối với một tỉnh miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn như Điện Biên. Đây không chỉ là sự chuyển biến về tiến độ thực hiện nhiệm vụ số hóa mà còn cho thấy hiệu quả từ cách làm quyết liệt, phân công rõ trách nhiệm và tăng cường hỗ trợ trực tiếp đến từng cơ sở giáo dục.

Tỉnh Điện Biên cũng đề nghị Bộ GD&ĐT tiếp tục hỗ trợ xử lý các trường hợp trùng mã định danh điện tử, hoàn thiện chức năng thống kê, đồng bộ dữ liệu và quan tâm hỗ trợ điều kiện triển khai chuyển đổi số đối với các địa phương miền núi, biên giới.

Việc hoàn thành các nhiệm vụ số hóa dữ liệu là nền tảng quan trọng để ngành Giáo dục Điện Biên nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho nhà trường, giáo viên, học sinh và người dân trong quá trình tiếp cận, khai thác các dịch vụ giáo dục trên môi trường số.