Cháu ngoại liệt sĩ Ngô Hạnh Phúc tiếp nhận hài cốt liệt sĩ để đưa về quê nhà. (Ảnh: LÊ LAN)

Trao đổi cụ thể công việc, Trung tá Đào Xuân Trường, cán bộ chính sách Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên (đang thực hiện nhiệm vụ Chiến dịch 500 ngày đêm), cho biết, nhận đề nghị của thân nhân liệt sĩ Ngô Hạnh Phúc về việc mong muốn được di chuyển hài cốt liệt sĩ Ngô Hạnh Phúc từ Nghĩa trang Liệt sĩ Độc Lập để về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hương Thủy, phường Phú Bài, thành phố Huế để gia đình chăm sóc, hương khói, ngày 21/11, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã thực hiện cất bốc toàn bộ hài cốt liệt sĩ Ngô Hạnh Phúc bàn giao để gia đình đưa về quê.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên và thân nhân liệt sĩ thực hiện đầy đủ các bước cất bốc hài cốt liệt sĩ bảo đảm tôn nghiêm và trang trọng. (Ảnh: LÊ LAN)

Liệt sĩ Ngô Hạnh Phúc là Chính trị viên đại đội thuộc Tiểu đoàn 387, Đại đoàn 308 đã hy sinh ngày 28/3/1954 trong trận chiến đấu phản kích địch ở Điện Biên Phủ.

Mộ phần của liệt sĩ Ngô Hạnh Phúc (Ngô Oanh) là ngôi số 26 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Độc Lập.

Thân nhân liệt sĩ Ngô Hạnh Phúc chứng kiến và tiếp nhận hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: LÊ LAN)

Ngày 21/11, trước sự chứng kiến của gia đình và cán bộ Sở Nội vụ, chính quyền địa phương, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên đã thực hiện đúng quy trình, thủ tục cất bốc hài cốt liệt sĩ. Sau đó, Sở Nội vụ Điện Biên đã bàn giao hài cốt liệt sĩ Ngô Hạnh Phúc cho ông Lê Tùng (cháu ngoại liệt sĩ) để gia đình di rước hài cốt liệt sĩ về quê nhà.

Đại diện các thân nhân liệt sĩ, ông Lê Tùng đã gửi lời cảm ơn Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã hỗ trợ gia đình được thực hiện theo nguyện vọng.

Hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đình Lanh được quàn tại nhà quàn Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao đợi ngày truy điệu. (Ảnh: LÊ LAN)

Trước đó, chiều 20/11, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên đã thực hiện cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đình Lanh từ Nghĩa trang nhân dân Độc Lập về nhà quàn tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên cùng chính quyền địa phương, thân nhân liệt sĩ di chuyển linh cữu hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đình Lanh về Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao.