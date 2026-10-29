Điện Biên gỡ vướng mặt bằng, thúc tiến độ 3 dự án đô thị

Ngày 29/10, đồng chí Nguyễn Minh Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cùng lãnh đạo một số sở, ngành kiểm tra tiến độ 3 dự án: Khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng và thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ; Khu dân cư, dịch vụ thương mại tại xã Thanh Hưng và xã Thanh Chăn (Khu A); Khu đô thị mới Bắc Hồng Cúm (phân khu A).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Nguyễn Minh Phú kiểm tra Dự án Khu dân cư, dịch vụ thương mại tại xã Thanh Hưng và xã Thanh Chăn (khu A).

Dự án Khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng và thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ có quy mô khoảng 228,52ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 23.660 tỷ đồng. Giai đoạn 1 cần giải phóng mặt bằng 102,24ha, liên quan 273 hộ dân và 4 tổ chức.

Đến ngày 28/10, diện tích đã giao và tạm bàn giao đạt 69,9ha. Một số hạng mục san gạt mặt bằng, công trình phụ trợ và hạ tầng sân golf đang được triển khai; tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng còn vướng mắc về nguồn gốc đất, đất rừng sản xuất và di dời mồ mả.

Tại dự án Khu dân cư, dịch vụ thương mại tại xã Thanh Hưng và xã Thanh Chăn (Khu A), địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 18,44ha, kinh phí khoảng 55,188 tỷ đồng; diện tích giao đất, cho thuê đất đợt 1 là 7,35ha.

Tuy nhiên, nhà đầu tư chưa nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế. Qua kiểm tra ngày 21/10, Sở Xây dựng ghi nhận Công ty Cổ phần Danco Land chưa triển khai thi công, chưa bố trí nhân lực, máy móc và chưa lựa chọn nhà thầu xây dựng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Nguyễn Minh Phú kiểm tra Dự án Khu đô thị mới Bắc Hồng Cúm (khu A).

Đối với Khu đô thị mới Bắc Hồng Cúm (phân khu A), ngày 2/10, UBND phường Mường Thanh đã tạm bàn giao 11,96ha cho nhà đầu tư. Phương án bồi thường đối với 1 tổ chức và 51 hộ dân được phê duyệt với tổng kinh phí hơn 10,88 tỷ đồng.

Sau lễ động thổ ngày 30/9, nhà đầu tư đang khảo sát hiện trạng, chuẩn bị triển khai mặt bằng. Dự án còn vướng mắc về ranh giới, chính sách bồi thường cây trồng, vật nuôi và thủ tục liên quan đến khu vực bảo vệ di tích Noong Nhai.

Sau kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Nguyễn Minh Phú yêu cầu các sở, ngành và địa phương xác định rõ vướng mắc của từng dự án, chủ động phối hợp tháo gỡ; đẩy nhanh kiểm đếm, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng.

Các nhà đầu tư phải khẩn trương hoàn thành nghĩa vụ tài chính, huy động nhân lực, máy móc để thi công trên diện tích đã được bàn giao. Đồng thời, các đơn vị liên quan cần rà soát hợp đồng, đối chiếu tiến độ thực hiện, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn khắc phục đối với từng nội dung chậm trễ, tăng cường kiểm tra, giám sát để bảo đảm tiến độ dự án.