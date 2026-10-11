Điện Biên giành giải Nhất toàn đoàn thể thao tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV

Đội nữ hạng cân 480kg đoàn Điện Biên giành huy chương vàng môn kéo co.

Khởi tranh từ ngày 9/10, các môn thể thao tại Ngày hội thu hút hơn 220 vận động viên thuộc 8 đoàn: Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Đắk Lắk, Cao Bằng, Lai Châu và Lào Cai. Các vận động viên tranh tài ở 6 môn gồm: Bóng đá nữ, tù lu, đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ và ném pa pao.

Các đội bóng đá nữ nhận huy chương tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV.

Ban Tổ chức trao huy chương cho các đội bóng đá nữ đạt thành tích xuất sắc tại Ngày hội.

Trong 3 ngày thi đấu, các vận động viên đã cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn, màn tranh tài gay cấn, thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm và trung thực. Môn kéo co, đẩy gậy thu hút khán giả bởi những pha giằng co quyết liệt; các nội dung bắn nỏ, ném pa pao, tù lu thể hiện sự khéo léo, kỹ thuật và độ chính xác.

Ban Tổ chức trao huy chương cho các đội đạt thành tích ở nội dung kéo co nam hạng cân 560kg.

Các trận bóng đá nữ diễn ra hào hứng, với tinh thần thi đấu hết mình của các đội. Đông đảo khán giả tại các địa điểm thi đấu nhiệt tình cổ vũ, tạo không khí sôi nổi, góp phần lan tỏa sức hấp dẫn của các môn thể thao truyền thống và gìn giữ nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc Mông.

Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt thành tích ở môn đẩy gậy.

Kết thúc các nội dung thi đấu, Ban Tổ chức trao 163 huy chương cho vận động viên và các đội đạt thành tích xuất sắc. Đoàn Điện Biên giành giải Nhất toàn đoàn; đoàn Thái Nguyên giành giải Nhì; đoàn Lai Châu và đoàn Tuyên Quang đồng giải Ba toàn đoàn.