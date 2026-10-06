Diễn biến giá chung cư phường Khương Đình, Hà Nội tháng 10/2026 khi xuất hiện thông tin về niên hạn chung cư

Hiểu đúng về niên hạn sử dụng chung cư

Mới đây, Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV định hướng quan điểm và các giải pháp trọng tâm về việc sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan đang nhận được sự quan tâm của nhiều người dân, đặc biệt là quy định về niên hạn sử dụng của các dự án chung cư.

Theo đó, chung cư có thời hạn sử dụng theo niên hạn thiết kế của công trình, nhưng việc hết niên hạn không đồng nghĩa với việc người dân tự động mất quyền sở hữu căn hộ.

Niên hạn chung cư thường từ 50 đến 100 năm tùy cấp công trình theo hồ sơ thiết kế được coi là mốc để cơ quan chức năng kiểm định chất lượng và độ an toàn. Quyền sở hữu căn hộ gắn liền với đất ổn định lâu dài và không tự động chấm dứt chỉ vì tòa nhà hết tuổi thọ thiết kế.

Nếu kết quả kiểm định cho thấy tòa nhà vẫn an toàn, cư dân được tiếp tục sinh sống mà không phải nộp thêm tiền. Còn nếu tòa nhà xuống cấp, nguy hiểm hoặc hư hỏng nặng, cơ quan có thẩm quyền sẽ yêu cầu phá dỡ để xây dựng lại. Lúc này, chủ sở hữu căn hộ tham gia góp kinh phí xây dựng mới hoặc nhận bồi thường theo quy định.

Sau khi những quy định mới về niên hạn sử dụng chung cư được ban hành, cũng đã có nhiều luồng ý kiến trái chiều, tuy nhiên theo đánh giá của nhiều chuyên gia bất động sản, Nghị quyết 21 ngày càng hoàn thiện hành lang pháp lý cho toàn bộ vòng đời công trình, việc sở hữu chung cư theo niên hạn sẽ trở thành một xu hướng văn minh, giúp người mua nhìn nhận đúng giá trị thực của không gian sống thay vì chỉ chạy theo tâm lý đám đông.

Giá bán các chung cư phường Khương Đình

Hiện nay phường Khương Đình được hình thành từ việc sáp nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Hạ Đình, Khương Đình, Khương Trung thuộc quận Thanh Xuân cũ, một phần diện tích tự nhiên của phường Đại Kim thuộc quận Hoàng Mai cũ và xã Tân Triều thuộc quận Thanh Trì cũ và phần còn lại của phường Thanh Xuân Trung và phường Thượng Đình thuộc quận Thanh Xuân cũ.

Sau khi Nghị Quyết 21 được ban hành, giá chung cư tại khu vực phường Khương Đình vẫn duy trì ở ngưỡng cao, nhiều dự án chung cư cũ vẫn được rao bán với giá phổ biến từ 60 đến 100 triệu đồng/m2.

Theo anh Huy Hoàng, môi giới bất động sản cho biết, căn chung cư 3 phòng ngủ, rộng 116m2 tại dự án Golden Land, đường Nguyễn Trãi, phường Khương Đình hiện đang được rao bán với giá 7,9 tỷ đồng, tương đương 68,1 triệu đồng/m2.

Tại dự án Udic Eco Tower Nguyễn Xiển, đường Nguyễn Xiển, phường Khương Đình, chị Nguyễn Thu Trang có đăng thông tin rao bán căn hộ 2 phòng ngủ, rộng 70m2 với giá 4,6 tỷ đồng, tương đương 65,71 triệu đồng/m2.

Thậm chí hiện nay, nhiều dự án đang khởi công xây dựng, chưa được bàn giao giá bán cũng tương đối cao. Môi giới bất động sản Bùi Xuân Thiêm cho biết căn hộ 2 phòng ngủ, có diện tích 73,5m2 tại dự án Hanoi Seasons Garden, đường Nguyễn Trãi, phường Khương Đình hiện đang có giá bán là 9,67 tỷ đồng, tương đương 131,56 triệu đồng/m2, dù dự án này vẫn đang trong giai đoạn triển khai.

Như vậy, dù những thông tin xoay quanh Nghị quyết 21-NQ/TW, khiến thị trường bất động sản có nhiều luồng ý kiến trái chiều, nhiều người dự đoán giá chung cư cũ, loại hình chung cư có sổ đỏ sẽ tăng giá, và ngược lại giá những dự án chung cư mới sẽ chững lại. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, theo khảo sát, giá chung cư trên địa bàn phường Khương Đình, thành phố Hà Nội vẫn giữ được sự ổn định, thậm chí cao so với thu nhập của nhiều người dân hiện nay.

Người mua nhà có nên mua chung cư giai đoạn này

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, sau Nghị quyết 21-NQ/TW được ban hành, chắc chắn giá chung cư sẽ ổn định, không biến động mạnh như giai đoạn năm 2024-2025. Đây cũng là thời điểm rất tốt để những người có nhu cầu mua chung cư có thể tìm hiểu thị trường, lựa chọn được những sản phẩm tốt, lại phù hợp với túi tiền của mình.

Khi mua chung cư trong giai đoạn này, ngoài các vấn đề cần quan tâm như pháp lý, giá cả, vị trí tiện ích gần đường, trường, trạm, người mua cần quan tâm đến chất lượng dự án công trình, nhà đầu tư...