Diễn biến giá chung cư phường Bạch Mai sau khi có quy định mới về niên hạn sử dụng

Diễn biến giá chung cư phường Bạch Mai sau khi quy định về niên hạn sử dụng có hiệu lực

Phường Bạch Mai sau sáp nhập được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Bạch Mai, Bách Khoa, Quỳnh Mai thuộc quận Hai Bà Trưng cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng), Đồng Tâm, Lê Đại Hành, Phương Mai, Trương Định và phần còn lại của phường Thanh Nhàn quận Hai Bà Trưng cũ.

Khảo sát tại thời điểm tháng 10/2026, chung cư trên địa bàn phường Bạch Mai được rao bán khá rầm rộ, giá bán ở ngưỡng cao, dao động từ 60-130 triệu đồng/m2.

Theo môi giới bất động sản Nguyễn Nhật Minh cho biết căn chung cư thiết kế 3 phòng ngủ, rộng 100m2, tại dự án Hinode City, đường Minh Khai, phường Bạch Mai, hiện đang được rao bán với giá 12,3 tỷ đồng, tương đương 123 triệu đồng/m2.

Anh Huy Hoàng, một môi giới khác cho biết căn chung cư thiết kế 3 phòng ngủ, rộng 100m2 tại tòa nhà Hòa Phát Giải Phóng, đường Giải Phóng, phường Bạch Mai, hiện đang được rao bán với giá 9,5 tỷ đồng, tương đương 95 triệu đồng/m2.

Tại dự án chung cư Sky Light, đường Minh Khai, phường Bạch Mai, một căn hộ thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 100m2 hiện đang được rao bán với giá 7,3 tỷ đồng, tương đương 73 triệu đồng/m2, môi giới Bùi Văn Hoàng cho biết.

Như vậy tại thời điểm tháng 10/2026, giá chung cư trên địa bàn phường Bạch Mai vẫn duy trì ở mức giá cao. Nửa cuối năm 2026, thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn chững lại về giá. Theo bà Phạm Thị Miền - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường BĐS Việt Nam đánh giá: "Thị trường bất động sản Việt Nam trong sáu tháng cuối năm 2026 khó có thể kỳ vọng vào một sự bùng nổ của thị trường. Tuy nhiên, đây sẽ là giai đoạn rất quan trọng, khi thị trường bước vào quá trình tái cân bằng rõ nét hơn".

Hiểu đúng về quy định niên hạn sử dụng chung cư

Theo Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, chung cư có thời hạn sử dụng căn cứ vào niên hạn thiết kế của công trình. Tuy nhiên, hết niên hạn thiết kế không có nghĩa là người dân mất quyền sở hữu căn hộ.

Thông thường, niên hạn thiết kế của chung cư dao động từ 50 đến 100 năm, tùy theo cấp công trình và hồ sơ thiết kế. Đây là căn cứ để cơ quan chức năng kiểm định chất lượng, đánh giá mức độ an toàn của tòa nhà. Trong khi đó, quyền sở hữu căn hộ gắn liền với quyền sử dụng đất ổn định lâu dài không tự động chấm dứt chỉ vì công trình đã hết tuổi thọ thiết kế.

Nếu kết quả kiểm định cho thấy tòa nhà vẫn bảo đảm an toàn, cư dân có thể tiếp tục sinh sống mà không phải nộp thêm tiền chỉ vì chung cư đã hết niên hạn thiết kế. Ngược lại, nếu công trình xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy hiểm hoặc hư hỏng nặng, cơ quan có thẩm quyền sẽ yêu cầu phá dỡ để xây dựng lại. Khi đó, chủ sở hữu căn hộ sẽ tham gia đóng góp kinh phí xây dựng mới hoặc được bồi thường theo quy định.

Những định hướng mới về niên hạn sử dụng chung cư đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều chuyên gia bất động sản, Nghị quyết 21 góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý cho toàn bộ vòng đời công trình. Việc nhìn nhận quyền sở hữu chung cư gắn với niên hạn sử dụng công trình được kỳ vọng sẽ giúp người mua nhà hiểu đúng hơn về giá trị thực của nơi ở, thay vì chỉ chạy theo tâm lý đám đông.