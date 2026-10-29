Điện Biên: Ghi nhận thêm 5 bản ở xã Nà Hỳ có người mắc bệnh quai bị

Nhân viên Trung tâm Y tế Nậm Pồ phun khử khuẩn các điểm trường đã ghi nhận học sinh mắc bệnh quai bị tại xã Nà Hỳ. (Ảnh: LÊ LAN)

Cụ thể, 14 trường hợp quai bị mắc mới được phát hiện tại 5 bản gồm: Nậm Ngà 2, Sín Chải, Huổi Đáp, Huổi Lụ 2, Huổi Hoi.

Như vậy, với số ca quai bị mắc mới được phát hiện tại Nà Hỳ đã nâng số ca mắc trong toàn xã lên 47 trường hợp với tổng số 18/23 bản trong xã ghi nhận người mắc bệnh.

Trong số 47 người mắc bệnh quai bị ở Nà Hỳ, có 41 trường hợp được cách ly, điều trị tại nhà; 6 trường hợp được điều trị tại Bệnh viện Trung tâm Y tế Nậm Pồ.

Bác sĩ Bệnh viện Trung tâm Y tế Nậm Pồ thăm khám, điều trị cho trẻ. (Ảnh: LÊ LAN)

"100% trường hợp mắc bệnh đều có sức khỏe ổn định, không bị diễn biến nặng hay các biến chứng khác", đồng chí Lê Quang Điện, Giám đốc Trung tâm Y tế Nậm Pồ cho biết.

Về triệu chứng, nguyên nhân gây bệnh quai bị, đồng chí Lê Quang Điện, Giám đốc Trung tâm Y tế Nậm Pồ cho biết: Bệnh quai bị lây chủ yếu qua đường hô hấp và nước bọt, do virus quai bị (Mumps virus) gây ra. Bệnh có khả năng lây từ người sang người, đặc biệt khi tiếp xúc gần theo ba đường lây cơ bản gồm: (1) Đường hô hấp đó là khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc nói chuyện, các giọt bắn chứa virus có thể phát tán ra ngoài; người khỏe hít phải các giọt bắn này có thể bị nhiễm bệnh; (2) Do tiếp xúc trực tiếp với nước bọt, dịch tiết đường hô hấp trong trường hợp: Hôn người bệnh, dùng chung cốc uống nước, bát đũa hoặc chai nước; tiếp xúc gần với nước bọt hoặc dịch tiết của người bệnh; (3) Lây quai bị qua đồ vật nhiễm nước bọt khi chạm vào đồ vật vừa bị nhiễm nước bọt rồi đưa tay lên mắt, mũi hoặc miệng, nhưng đây không phải đường lây chính.

Đồng chí Lê Quang Điện khuyến cáo, quai bị không phải là bệnh nguy hiểm nhưng rất dễ lây, bởi vậy cách phòng, tránh bệnh hiệu quả là thực hiện nghiêm cách ly giữa người mắc bệnh với người khỏe; vệ sinh khử khuẩn, phòng bệnh...

Để phòng, chống bệnh quai bị hiệu quả, Trung tâm Y tế Nậm Pồ đã tổ chức tuyên truyền đến nhân dân các bản các biện pháp phòng, điều trị bệnh; đồng thời phun khử khuẩn tất cả khu vực, địa bàn đã phát hiện người mắc bệnh; định kỳ 2-3 ngày trung tâm tổ chức phun khử khuẩn các khu vực.