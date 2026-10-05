Điện Biên gấp rút chuẩn bị cho Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc

Ngày 5/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Nguyễn Minh Phú chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV tại tỉnh Điện Biên năm 2026, nhằm rà soát tiến độ và thống nhất các nội dung chuẩn bị cho sự kiện.

Theo kế hoạch, ngày hội được tổ chức với quy mô toàn quốc tại phường Điện Biên Phủ và xã Pu Nhi trong 3 ngày, từ ngày 9 - 11/10. Đây là dịp để nghệ nhân, diễn viên, vận động viên và đồng bào dân tộc Mông đến từ 11 tỉnh giao lưu, trình diễn, giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc.

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông sắp diễn ra tại Điện Biên. Ảnh minh họa

Thông qua các hoạt động của ngày hội, Điện Biên cũng hướng tới quảng bá hình ảnh, con người và tiềm năng du lịch của địa phương, đồng thời tạo không gian để các giá trị văn hóa dân tộc Mông được giới thiệu rộng rãi tới công chúng.

Tại cuộc họp, Ban Tổ chức tập trung trao đổi, thống nhất các nội dung phục vụ Lễ khai mạc diễn ra vào tối 9/10 và các hoạt động trong khuôn khổ ngày hội; đồng thời rà soát phương án phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức.

Một trong những nhiệm vụ được tập trung hoàn thiện là các gian trưng bày, chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường và bố trí cơ sở vật chất. Các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, y tế và an toàn thực phẩm cũng được rà soát nhằm bảo đảm các hoạt động diễn ra an toàn, thuận lợi.

Công tác tuyên truyền, quảng bá ngày hội tiếp tục được đẩy mạnh. Ban Tổ chức đồng thời chuẩn bị hoạt động tham quan, trải nghiệm bản du lịch văn hóa dân tộc Mông tại bản du lịch cộng đồng Tù Lu - Tìa Ló, xã Pu Nhi vào ngày 11/10.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú đề nghị các thành viên Ban Tổ chức, sở, ngành và địa phương khẩn trương hoàn tất những phần việc còn lại, bám sát nhiệm vụ được phân công, tăng cường phối hợp và chủ động xử lý các vấn đề phát sinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nội dung tham gia ngày hội được chuẩn bị chu đáo, thiết thực, sinh động, phát huy vai trò chủ thể văn hóa của đồng bào và làm nổi bật những nét đặc sắc của văn hóa dân tộc Mông.

Cùng với đó, các đơn vị cần chú trọng công tác đón tiếp, phục vụ đại biểu, bảo đảm an ninh trật tự, giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và các điều kiện phục vụ nhân dân, du khách.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền, quảng bá cần được triển khai hiệu quả, qua đó đưa những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông và hình ảnh Điện Biên đến gần hơn với đông đảo công chúng, du khách.