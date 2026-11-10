Điện Biên: Gặp mặt, trao hơn 30 suất quà tặng người có công

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu được thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, thông qua nội dung, chương trình kế hoạch hoạt động trong thời gian điều dưỡng; các chế độ ưu đãi đối với người có công; viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1, dâng hương Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Bên cạnh đó, trong 6 ngày điều dưỡng tại Trung tâm, các đại biểu người có công còn được tham gia một số hoạt động thể thao, nghỉ dưỡng, phổ biến các nội quy, quy định liên quan đến công tác tổ chức, chăm sóc sức khỏe trong thời gian lưu trú; kế hoạch kiểm tra sức khỏe..., bảo đảm chương trình điều dưỡng diễn ra chu đáo, an toàn.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạt (áo trắng, đứng giữa) trao quà tri ân đại biểu người có công.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên nhấn mạnh, những năm qua cùng với sự phát triển chung của đất nước, tỉnh Điện Biên đã có nhiều thay đổi chuyển mình mạnh mẽ về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đối ngoại…; thực hiện tốt các chính sách quan tâm, chăm lo cho đối tượng chính sách, người có công với cách mạng.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạt thăm hỏi, tri ân người có công.

Thời gian tới cán bộ, nhân viên Trung tâm Việc làm - Người có công cần tiếp tục phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm trong công tác chăm sóc, tri ân người có công; thực hiện nghiêm văn hóa ứng xử, thái độ, tinh thần phục vụ; bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định...

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Nhân dịp gặp mặt, Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên đã trao 33 suất quà (mỗi suất trị giá 600 nghìn đồng) tri ân các đại biểu người có công tham gia điều dưỡng đợt 4 năm 2026.