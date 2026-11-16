Điện Biên: Gặp mặt kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cùng đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên trao quà tặng các cá nhân tiêu biểu đại diện các dân tộc thiểu số trên địa bàn. (Ảnh: LÊ LAN)

Trong không khí hân hoan chào mừng Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ý nghĩa Ngày đại đoàn kết các dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cùng đồng chí Cao Thị Tuyết Lan, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh trao quà tặng các cá nhân tiêu biểu đại diện 19 dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Phát huy truyền thống đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên và các tổ chức chính trị-xã hội đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động, góp phần hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; phát huy vai trò nòng cốt trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế-xã hội.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt. (Ảnh: LÊ LAN)

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Giàng A Tính, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh mong rằng các đồng chí nguyên lãnh đạo tiếp tục quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm; các đại biểu tiêu biểu tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết, vận động đồng bào giữ gìn bản sắc văn hóa, phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp.

Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên tặng quà 19 cá nhân tiêu biểu đại diện 19 dân tộc trên địa bàn tỉnh.