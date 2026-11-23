Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú biểu dương những đóng góp của các đơn vị, doanh nghiệp, kinh doanh trong lĩnh vực du lịch. Tuy nhiên, du lịch Điện Biên vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng. Hạ tầng du lịch còn thiếu đồng bộ; sản phẩm chưa thực sự đa dạng, đặc sắc; chất lượng dịch vụ và nguồn nhân lực chưa đồng đều; liên kết giữa doanh nghiệp và địa phương còn hạn chế. Bên cạnh vai trò kiến tạo, đồng hành của chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp phải thực sự trở thành lực lượng tiên phong, nòng cốt, chủ động đổi mới, đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tập trung thảo luận và đề xuất giải pháp tháo gỡ những điểm nghẽn của du lịch Điện Biên hiện nay. Trong đó, tập trung đổi mới tư duy, mạnh dạn đầu tư phát triển sản phẩm du lịch đặc sắc, tăng cường liên kết, hợp tác, cùng phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ và nguồn nhân lực du lịch; đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến và xây dựng thương hiệu du lịch Điện Biên.

Đại biểu tham dự gặp mặt đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch.

Đại biểu được thông tin kết quả hoạt động du lịch tỉnh năm 2026; định hướng phát triển du lịch và các chương trình, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2027 góp phần định hướng hoạt động kinh doanh, xây dựng sản phẩm, kết nối thị trường và tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng giải đáp thông tin liên quan hoạt động du lịch.

Đồng thời, giới thiệu nội dung cơ bản và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh ban hành quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Qua đó giúp tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chủ động tiếp cận, triển khai hoạt động phát triển sản phẩm du lịch, góp phần nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm và tăng sức hấp dẫn của điểm đến.

Bà Trần Nữ Ngọc Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á phát biểu tại hội nghị.

Các chuyên gia về du lịch đã chia sẻ, giới thiệu xu hướng mới trong hoạt động du lịch và đề xuất định hướng, giải pháp phát triển du lịch phù hợp với tiềm năng, lợi thế và yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Tập trung về xu hướng mới trong phát triển du lịch cộng đồng tại Việt Nam và định hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản phẩm độc đáo, khác biệt tại tỉnh Điện Biên. Đổi mới tư duy phát triển du lịch Điện Biên: Biến giá trị lịch sử, văn hóa và tài nguyên bản địa thành sản phẩm du lịch khác biệt bằng công nghệ số và kinh tế trải nghiệm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và Hiệp hội Du lịch tổng hợp ý kiến, kiến nghị; phân loại rõ những nội dung thuộc thẩm quyền để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết, những nội dung vượt thẩm quyền để báo cáo cấp trên xem xét. Các sở, ngành, đơn vị kinh doanh du lịch chủ động đổi mới, sáng tạo, đầu tư phát triển sản phẩm du lịch đặc sắc, khai thác hiệu quả giá trị lịch sử, văn hóa, thiên nhiên và bản sắc các dân tộc. Tích cực tiếp cận, triển khai các chính sách hỗ trợ của tỉnh; tăng cường liên kết, hợp tác, hình thành các tour, tuyến, chuỗi sản phẩm và dịch vụ đồng bộ; phát huy vai trò kết nối của Hiệp hội Du lịch và sự tham gia của cộng đồng địa phương.

Các đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, tính chuyên nghiệp và sự hài lòng của du khách. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, quảng bá và xúc tiến du lịch, chủ động tham gia các chương trình, sự kiện của tỉnh, mở rộng thị trường và lan tỏa hình ảnh Điện Biên là điểm đến lịch sử, văn hóa, thiên nhiên hấp dẫn, an toàn, thân thiện.