Điện Biên gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân nhân ngày Doanh nhân Việt Nam

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các ban, sở ngành tỉnh, chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, doanh nhân, nhà đầu tư.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng và lãnh đạo tỉnh dự Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương thông tin, 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9,81%, vượt 0,12 điểm phần trăm so với kịch bản đề ra, xếp thứ 13/34 tỉnh, thành phố. Riêng quý III tăng 11,67%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,7%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 16,87%; kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng 21,84%. Du lịch đón 1,272 triệu lượt khách.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 15.520,82 tỷ đồng, tăng 27,41% so với cùng kỳ; trong đó, khu vực ngoài nhà nước chiếm 61,86%. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới tiếp tục tăng, hoạt động thu hút đầu tư đạt kết quả trên nhiều lĩnh vực. Những thành quả này có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, đội ngũ doanh nhân và các nhà đầu tư, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, hội nghị là dịp để chính quyền và doanh nghiệp chia sẻ, tăng cường đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Các kiến nghị tại hội nghị sẽ được UBND tỉnh tiếp thu, giải quyết theo thẩm quyền, bảo đảm rõ đầu mối, thời hạn và kết quả xử lý. Tỉnh cam kết tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư theo tinh thần “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; đẩy mạnh cơ chế “luồng xanh” ở các cấp, ngành, tạo thuận lợi cho triển khai dự án, mở rộng sản xuất, kinh doanh, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương chủ trì thảo luận tại hội nghị.

Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tham luận tại hội nghị.

Lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Điện Biên phát biểu tham luận tại hội nghị.

Đại diện Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo phát biểu tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Điện Biên cùng các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hợp tác xã đã trình bày 5 tham luận, tập trung các nội dung về tăng cường kết nối, đồng hành giữa các doanh nghiệp; đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển của tỉnh; trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến của doanh nhân trẻ; phát triển và khai thác tiềm năng về năng lượng tái tạo; tiếp cận chính sách hỗ trợ kinh tế tư nhân, ứng dụng công nghệ trong sản xuất và mở rộng thị trường.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng trân trọng ghi nhận, biểu dương và cảm ơn những nỗ lực đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân, các nhà đầu tư đối với sự phát triển của tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chia sẻ với những áp lực và thách thức mà các doanh nghiệp gặp phải trong quá trình đầu tư, phát triển tại tỉnh Điện Biên.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy bản lĩnh, ý chí, khát vọng vươn lên; chủ động đổi mới tư duy, phương thức quản trị, nắm bắt cơ hội, biến cơ hội thành thành quả đo đếm được, thể hiện qua việc làm, thu nhập của người lao động, đóng góp ngân sách và các hoạt động an sinh xã hội.

Đồng chí đề nghị các nhà đầu tư, doanh nghiệp lớn tăng cường liên kết, hợp tác với doanh nghiệp địa phương; các doanh nghiệp trong tỉnh tăng cường gắn kết, hợp tác cùng phát triển, đồng thời chủ động kết nối, mở rộng quy mô, hợp tác đầu tư với doanh nghiệp ngoài tỉnh. Đặc biệt, cần thúc đẩy liên kết chuỗi giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân và nhà khoa học, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ, xây dựng thương hiệu các sản phẩm của Điện Biên. Cùng với đó, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư cần đổi mới phương thức quản lý, xây dựng văn hóa doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu phát triển; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đối với các cơ quan, ban ngành của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, điều hành; chuyển mạnh từ quản lý sang kiến tạo, phục vụ, đồng hành và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp cùng hiệu quả, chất lượng các dự án đầu tư làm thước đo năng lực điều hành.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương tặng Bằng khen của UBND tỉnh và hoa chúc mừng các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hợp tác xã có thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen 19 tập thể là các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hợp tác xã có thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên.