Điện Biên: Gắn hỗ trợ nhân đạo với sinh kế, mở rộng cơ hội tham gia kinh tế tập thể

Chiều 30/9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức ký kết Chương trình phối hợp về hỗ trợ nhân đạo, phát triển sinh kế bền vững gắn với kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2026-2031.

Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ phối hợp đổi mới phương thức hỗ trợ theo hướng lấy người dân làm trung tâm, trên cơ sở khảo sát, rà soát nhu cầu thực tế để xác định đối tượng, địa bàn và hình thức hỗ trợ phù hợp.

Thay vì tập trung chủ yếu vào hỗ trợ trước mắt, chương trình hướng tới tăng cường các giải pháp chủ động phòng ngừa, phục hồi năng lực, hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm và nâng cao khả năng tự chủ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức ký kết Chương trình phối hợp

Đưa người dân vào các mô hình sinh kế phù hợp

Trong phát triển sinh kế, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh sẽ phối hợp hỗ trợ người dân tham gia các mô hình hợp tác xã phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn.

Hai bên nghiên cứu, xây dựng và thí điểm các mô hình sinh kế nhân đạo gắn với hợp tác xã, qua đó tạo thêm cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Các hoạt động cũng được định hướng gắn với nhu cầu thực tế của thị trường. Trong đó, chú trọng huy động nguồn lực xã hội, kết nối tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ ứng dụng công nghệ số và nâng cao khả năng duy trì sinh kế trước những tác động từ thiên tai, dịch bệnh và biến đổi khí hậu.

Cách tiếp cận này nhằm tạo sự liên kết giữa nguồn lực nhân đạo với năng lực sản xuất của khu vực kinh tế tập thể, qua đó giúp các hoạt động hỗ trợ từng bước chuyển từ trao tặng, cứu trợ đơn thuần sang tạo điều kiện để người dân có khả năng tự tạo thu nhập và ổn định cuộc sống.

Ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh Điện Biên

Phân công rõ vai trò, hướng tới nhân rộng mô hình

Theo chương trình phối hợp, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên giữ vai trò chủ trì rà soát nhu cầu, vận động, kết nối và điều phối các nguồn lực nhân đạo.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp lựa chọn các hợp tác xã phù hợp, hỗ trợ tư vấn phát triển sản xuất, kinh doanh, đồng thời kết nối thị trường và các nguồn lực phục vụ phát triển mô hình.

Hai bên sẽ thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện, từ đó lựa chọn những mô hình phù hợp, có hiệu quả để tiếp tục hoàn thiện và nhân rộng.

Việc phối hợp giữa hai tổ chức được kỳ vọng tạo thêm một kênh kết nối giữa hoạt động nhân đạo với phát triển kinh tế tập thể, nhất là tại những địa bàn còn nhiều khó khăn, nơi nhu cầu hỗ trợ sinh kế và tạo việc làm vẫn còn lớn.

Chương trình phối hợp về hỗ trợ nhân đạo, phát triển sinh kế bền vững gắn với kinh tế tập thể, hợp tác xã có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2031.