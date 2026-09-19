Điện Biên: Gần 2.000 phần quà Trung thu đến với trẻ vùng cao
Với mong muốn đem Trung thu về với trẻ vùng cao, ngày 19/9, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên đã tổ chức trao quà, động viên các cháu thiếu nhi, học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Pú Nhung, Tuần Giáo tỉnh Điện Biên.
Trực tiếp trao hơn 1.000 phần quà đến trẻ em xã Pú Nhung và Tuần Giáo vào ngày 19/9, ông Nguyễn Chí Ba, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên, cho biết, chương trình trao quà trung thu cho trẻ em năm nay là một trong nhiều hoạt động của Hiệp hội, doanh nghiệp thành viên hiệp hội hành động vì cộng đồng.
Đây là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng doanh nghiệp đối với trẻ em, nhất là các em sinh sống tại những địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn.
Trong dịp này, ngoài hai xã Pú Nhung, Tuần Giáo, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên còn tổ chức trao quà Trung thu cho các cháu thiếu nhi, học sinh ở xã Na Son; tổng số phần quà trao đến các cháu là gần 2.000 suất.
"Chúng tôi mong muốn những phần quà sẽ mang đến niềm vui, động viên các em chăm ngoan, học tốt và có thêm những kỷ niệm đẹp trong dịp Tết Trung thu. Mong các cháu học sinh sẽ luôn chăm ngoan, học tập tốt" - ông Nguyễn Chí Ba nhấn mạnh.
Gửi lời cảm ơn Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên, ông Nguyễn Chí Ba và các thành viên Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Tết Trung thu cho các cháu học sinh trên địa bàn, đồng chí Nguyễn Văn Bách, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Pú Nhung, nói rằng, những món quà của Hiệp hội Doanh nghiệp gửi đến các cháu nhỏ hôm nay góp phần động viên các em nỗ lực học tập, rèn luyện và vươn lên trong cuộc sống.
Một số hình ảnh trong chương trình trao quà Trung thu cho các em nhỏ:
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/dien-bien-gan-2000-phan-qua-trung-thu-den-voi-tre-vung-cao-post989646.html