Điện Biên: Gần 2.000 phần quà Trung thu đến với trẻ vùng cao

Ông Nguyễn Chí Ba, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên cùng các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội trao quà trung thu tặng các cháu học sinh bản Đề Chia, xã Pú Nhung. Ảnh: LÊ LAN

Trực tiếp trao hơn 1.000 phần quà đến trẻ em xã Pú Nhung và Tuần Giáo vào ngày 19/9, ông Nguyễn Chí Ba, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên, cho biết, chương trình trao quà trung thu cho trẻ em năm nay là một trong nhiều hoạt động của Hiệp hội, doanh nghiệp thành viên hiệp hội hành động vì cộng đồng.

Đây là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng doanh nghiệp đối với trẻ em, nhất là các em sinh sống tại những địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên trao quà Trung thu tặng trẻ em bản Khá, bản Phủ xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Ảnh: LÊ LAN

Trong dịp này, ngoài hai xã Pú Nhung, Tuần Giáo, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên còn tổ chức trao quà Trung thu cho các cháu thiếu nhi, học sinh ở xã Na Son; tổng số phần quà trao đến các cháu là gần 2.000 suất.

"Chúng tôi mong muốn những phần quà sẽ mang đến niềm vui, động viên các em chăm ngoan, học tốt và có thêm những kỷ niệm đẹp trong dịp Tết Trung thu. Mong các cháu học sinh sẽ luôn chăm ngoan, học tập tốt" - ông Nguyễn Chí Ba nhấn mạnh.

Các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên dự trao quà Trung thu cho trẻ em xã Pú Nhung, tỉnh Điện Biên. Ảnh: LÊ LAN

Gửi lời cảm ơn Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên, ông Nguyễn Chí Ba và các thành viên Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Tết Trung thu cho các cháu học sinh trên địa bàn, đồng chí Nguyễn Văn Bách, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Pú Nhung, nói rằng, những món quà của Hiệp hội Doanh nghiệp gửi đến các cháu nhỏ hôm nay góp phần động viên các em nỗ lực học tập, rèn luyện và vươn lên trong cuộc sống.

Một số hình ảnh trong chương trình trao quà Trung thu cho các em nhỏ:

Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên trao quà tặng nhân dân bản Khá, bản Phủ xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Ảnh: LÊ LAN

Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên trao quà tặng nhân dân bản Đề Chia, xã Pú Nhung, tỉnh Điện Biên. Ảnh: LÊ LAN

Trẻ em bản Khá, bản Phủ vui nhận quà Trung thu. Ảnh: LÊ LAN

Trẻ em và nhân dân bản Đề Chia, xã Pú Nhung vui dự Tết Trung thu tại bản. Ảnh: LÊ LAN